Azur Air опровергла сообщения о продаже авиакомпании

Данные о проведении переговоров по продаже Azur Air «полностью не соответствуют действительности», сообщили «Ъ» в пресс-службе перевозчика. Там подчеркнули, что авиакомпания «категорически опровергает информацию», распространяемую в Telegram-каналах.

«Переговоры о продаже компании не ведутся, — подчеркивается в заявлении. — Обсуждения с какими-либо потенциальными покупателями отсутствуют».

В пресс-службе подчеркнули, что авиакомпания продолжает выполнение заявленной программы полетов в полном объеме.

На прошлой неделе Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Azur Air. Меры действуют до 8 июня. Ведомство рекомендовало перевозчику, в частности, сократить программу рейсов. По информации «Ведомостей», надзорный орган принял такое решение после проверки Ространснадзора, которая выявила системные нарушения в техническом обслуживании самолетов.