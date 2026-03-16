Закрытую школу в Орловской области не смогли продать за 26 млн рублей

Не состоялся аукцион по продаже имущественного комплекса закрытого МБОУ «Малобобровская ООШ» в Дмитровском районе Орловской области. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок, следует из протокола итогов тендера. Начальная цена лота составляла 25,7 млн руб.

Имущественный комплекс включает трехэтажное здание школы площадью почти 2 тыс. кв. м и земельный участок на 10,7 тыс. кв. м. Указанный разрешенный вид использования — образование и просвещение. Также на земле находятся электрические сети с трансформаторной подстанцией протяженностью 532 м, пожарные резервуары объемом 200 куб. м, газопровод протяженностью 223 м, сарай площадью 89,1 кв. м, котельная на 9,5 кв. м.

По данным Rusprofile.ru, МБОУ «Малобобровская ООШ» как юрлицо было ликвидировано 12 января по решению администрации муниципалитета. В районном отделе образования «Ъ-Черноземье» ранее пояснили, что школа была закрыта, поскольку все ученики переехали в Железногорск Курской области. Речь идет о четырех детях.

Новые торги пока не объявлены.

Месяц назад не состоялся очередной аукцион на здание администрации Советского района Орла. Начальная цена лота составляла 258,4 млн руб. Новые торги пока не объявили.

Алина Морозова