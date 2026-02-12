В орловском селе продают здание закрывшейся школы за 26 млн

В Дмитровском районе Орловской области выставили на продажу имущественный комплекс МБОУ «Малобобровская ООШ». Начальная цена лота — 25,7 млн руб. Это следует из документации тендера на ГИС «Торги».

Имущественный комплекс включает трехэтажное здание школы площадью почти 2 тыс. кв. м, расположенное на земельном участке на 10,7 тыс. кв. м. Указанный разрешенный вид использования — образование и просвещение. Также на земельном участке находятся электрические сети с трансформаторной подстанцией протяженностью 532 м, пожарные резервуары объемом 200 куб. м, газопровод протяженностью 223 м, сарай площадью 89,1 кв. м, котельная на 9,5 кв. м.

Шаг аукциона — 1,3 млн руб., размер задатка — 2,6 млн руб. Подавать заявки можно до 10 марта, итоги подведут 16-го.

По данным Rusprofile.ru, МБОУ «Малобобровская ООШ» как юрлицо было ликвидировано 12 января по решению администрации муниципалитета. В районном отделе образования «Ъ-Черноземье» пояснили, что школа была закрыта, поскольку четыре ребенка, получавшие в ней образование, переехали в Железногорск Курской области.

Сегодня в Орле в шестой раз выставили на торги имущественный комплекс на улице Энергетиков, 2. Начальная цена лота составляет 4,4 млн руб.

Кабира Гасанова