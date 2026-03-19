Раздача бесплатных продуктов

В феврале 2026 года два лидера рынка прогнозов — Kalshi и Polymarket — провели похожие рекламные мероприятия.

Kalshi договорилась с хозяином магазина в Нью-Йорке, что 3 февраля в течение трех часов в этом магазине будет действовать Kalshi Market. Первым 300 посетителям выдавали за счет компании продукты на сумму $50. За бесплатными продуктами выстроилась очередь длиной в четыре квартала.

После этого Polymarket 12 февраля открыла «бесплатный магазин» продуктов и товаров для дома The Polymarket. К открытию магазина перед ним выстроилась очередь более чем из 400 человек. Магазин действовал пять дней. Каждый день он открывался в полдень и действовал до тех пор, пока не заканчивался запас товаров.