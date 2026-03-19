Инсайд на рынке предсказаний

В начале января пользователь Polymarket заработал более $436 тыс., правильно сделав ставку на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро будет отстранен от должности до 31 января. Ставка была сделана всего за несколько часов до захвата Мадуро американскими военными. Возникли подозрения в том, что этот пользователь обладал предварительной информацией об операции в Венесуэле.

Когда эта история стала достоянием гласности, конгрессмен-демократ Ричи Торрес оперативно разработал законопроект, запрещающий федеральным служащим торговать на рынке прогнозов, если они обладают инсайдерской информацией. Билль внесен на рассмотрение Палаты представителей.

Пока конгрессмены обсуждали билль, владельцы шести недавно открытых аккаунтов на Polymarket заработали $1,2 млн, «угадав» начало военных действий США против Ирана.