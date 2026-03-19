Самые молодые self-made-миллиардеры прошлого

Основатель и гендиректор Facebook (с 2021 года — Meta Platforms, признана экстремистской и запрещена в РФ) 23-летний Марк Цукерберг в марте 2008 года был признан журналом Forbes самым молодым в мире миллиардером.

Марк Цукерберг родился 14 мая 1984 года в городе Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк) в еврейской семье. Отец Цукерберга работал стоматологом, а мать — психиатром. Марк Цукерберг — второй ребенок и единственный мальчик из четырех детей в семье; его сестры — Рэнди (старшая), Донна и Ариэль Фото: Facebook/Mark Zuckerberg В школьные годы Марк Цукерберг занимался компьютерным программированием и разработал сетевую версию игры «Риск». Тем не менее, после окончания школы он отверг предложения о трудоустройстве со стороны AOL и Microsoft и поступил в Гарвардский университет на факультет психологии. Параллельно с основной учебой он дополнительно посещал курсы IT Фото: Reuters В университете — вместе со своими соседями по комнате Крисом Хьюзом и Дастином Московицем — Марк Цукерберг начал создавать социальную сеть Facebook. Финансовую помощь ему оказывал студент бразильского происхождения Эдуардо Саверин. Первоначально веб-сайт был назван Thefacebook и был доступен только для студентов Гарварда Фото: Reuters Марк Цукерберг неоднократно характеризовал себя как хакера по призванию. Его проект Facebook быстро набрал популярность и расширил свою платформу в сети: сперва регистрацию открыли для других университетов Бостона, а затем и для студентов любых учебных учреждений США, имеющих электронный адрес в домене .edu. Начиная с сентября 2006 года сайт стал доступен для всех пользователей Интернета в возрасте от 13 лет, имеющих адрес электронной почты Фото: Reuters В 2004 году Марк Цукерберг познакомился с интернет-предпринимателем Шоном Паркером и инвестором Питером Тилем, которые помогли ему получить первые инвестиции для Facebook. Благодаря успешному развитию социальной сети Цукерберг стал самым молодым в истории миллиардером, поскольку владеет 24% компании Facebook. В марте 2010 года Forbes признал его одним из самых молодых миллиардеров в своем списке с состоянием $4 млрд. В списке самых богатых американцев, опубликованном журналом Forbes в сентябре 2010 года, Марк Цукерберг занял 29-е место с состоянием в $7 млрд Фото: Reuters «Самое главное в бизнесе — сконцентрироваться на создании чего-то важного. Я просто работал над тем, чем бы мне хотелось самому пользоваться» Фото: Reuters В 2010 году Марк Цукерберг стал персоной года по версии журнала Time, а в 2013 году был признан самым популярным среди своих сотрудников главой компании по версии американского рекрутингового сайта Glassdoor: в ходе анонимного опроса Цукерберг получил свыше 90 % одобрительных голосов сотрудников Фото: Time Будучи дейтеранопом (дейтеранопия характерна для 1 % людей, это форма частичной цветовой слепоты, обычно врожденной, которая характеризуется пониженной чувствительностью к некоторым цветам), Марк Цукерберг различает красный и зеленый цвета куда хуже, чем синий — основной цвет Facebook. Поэтому дизайн социальной сети выполнен в синей гамме

На фото: Марк Цукерберг и президент США Барак Обама Фото: Reuters «Если у человека есть мозги, он просто не имеет морального права работать не на себя, отдавая большую часть своего времени и результаты своих достижений своему работодателю» Фото: Reuters Марк Цукерберг приезжал в Россию в 2012 году: с 30 сентября по 2 октября он встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, принял участие в двух передачах на «Первом канале» и выступил перед студентами МГУ Фото: Пресс-служба Facebook На проходящей в Москве конференции разработчиков Facebook World Hack Марк Цукерберг заявил: «Наибольшее преимущество для вас (разработчиков, — "Ъ") в создании приложений для Facebook, а не для локальных сетей, заключается в возможности получить доступ к почти 1 млрд пользователей». Главным преимуществом своей социальной сети перед другими Цукерберг считает максимальное число пользователей в интернете. В настоящее время Facebook — самая крупная социальная сеть в мире

На фото: Марк Цукерберг на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым Фото: Reuters «Каждую сотню лет средства массовой информации претерпевают изменения. Сейчас настало время тотального обмена информацией между конкретными людьми. В этом и состоит будущее интернет-рекламы: ничто не сработает лучше, чем рекомендация твоего друга, которую ты можешь посмотреть на его странице» Фото: Reuters 19 мая 2012 года Марк Цукерберг женился на своей давней подруге Присцилле Чан. Пара устроила празднование по поводу получения Присциллой докторской степени по медицине, однако, когда близкие друзья и члены семьи приехали в дом Цукерберга и Чан в Пало-Альто, им объявили, что они попали на свадьбу. По словам представителя пары, свадьба не была приурочена проведению компанией Facebook IPO, а скорее к окончанию обучения Чан Фото: Reuters В декабре 2010 года Марк Цукерберг объявил, что он присоединился к «Клятве дарения» — филантропической кампании миллиардеров Уоррена Баффетта и Билла Гейтса. К февралю 2013 года 105 миллиардеров присоединились к кампании и пообещали отдать не менее 50% своего капитала на благотворительность

В марте 2019 года рекорд Цукерберга побила модель и участница телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер, которой на тот момент был 21 год. Но затем выяснилось, что налоговые декларации Дженнер были подделаны с целью создать ощущение, что ее состояние превысило $1 млрд. Forbes пересчитал размер ее состояния и разжаловал Дженнер из миллиардеров.

К 2021 году сотрудники Forbes то ли забыли, что Цукерберг стал рекордсменом в 23 года, то ли решили, что об этом забыли читатели, то ли посчитали, что самых молодых нужно определять по-новому. Возможно, они решили, что 36-летнего Цукерберга уже не стоит называть «молодым». Так или иначе, но новым самым молодым миллиардером, заработавшим состояние самостоятельно, пять лет назад был назван 24-летний программист Александр Ван, на тот момент — сооснователь и генеральный директор компании Scale AI. На момент написания данной статьи — глава подразделения Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), отвечающего за разработку технологий искусственного интеллекта.

10 октября 2025 года у 28-летнего Вана отобрал титул 27-летний Шейн Коплан, основатель и гендиректор платформы ставок на события Polymarket.

Рекорд Коплана продержался недолго — 20 дней. Новыми самыми молодыми стали 22-летние основатели ИИ-стартапа Mercor Брендан Фуди, Адарш Хиремат и Сурья Мидха.

Первой самой молодой женщиной, самостоятельно заработавшей миллиардное состояние без приписок в финансовой отчетности, стала в 2021 году 31-летняя Уитни Волф Херд, основательница приложения для знакомств Bumble. К следующему году размер ее состояния опустился ниже $1 млрд.

В октябре 2023 года новой обладательницей титула самой молодой self-made-миллиардерши стала певица Тейлор Свифт, которой тогда было 33 года.

Тейлор Свифт получает награду Horizon Award на 41-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки Фото: Jeff Adkins / AP Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки Фото: Mark J. Terrill / AP Тейлор Свифт со своей командой музыкантов получает премию «Артист года» на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки Фото: Mark Humphrey / AP Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки Фото: Mark Humphrey / AP Тейлор Свифт выступает в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке в рамках своего второго всемирного тура «Speak out» Фото: Charles Sykes / AP Зрители несут Тейлор Свифт на руках на церемонии награждения MTV Video Music Awards Фото: Mark J. Terrill / Invision / AP Тейлор Свифт исполянет песню «All Too Well» на 56-й церемонии вручения премии «Грэмми» Фото: Matt Sayles / Invision / AP Модель Алессандра Амбросио и Тейлор Свифт (справа) на показе Victoria's Secret Фото: Joel Ryan / Invision / AP Тейлор Свифт выступает на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми» Фото: Matt Sayles / Invision / AP Тейлор Свифт с наградами в номинаци «Лучший альбом» («1989»), «Лучший клип» (к песне «Bad Blood») и «Запись года» («Blank Space») на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми» Фото: Chris Pizzello / Invision / AP Тейлор Свифт выступает на церемонии вручения премии American Music Awards, где ее наградили в номинации «Артист десятилетия» Фото: Chris Pizzello / Invision / AP Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения премии «Грэмми» Фото: Chris Pizzello / AP Тейлор Свифт принимает участие в церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете Фото: Seth Wenig / AP Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards Фото: Eduardo Munoz / Reuters Тейлор Свифт целует футболиста Трэвиса Келса из «Канзас-Сити Чифс» после матча 58-го тура НФЛ за суперкубок Фото: Brynn Anderson / AP Тейлор Свифт выступает в рамках своего тура «The Eras» Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

В апреле 2025 года рекорд Свифт побила 30-летняя Люси Гуо, сооснователь Scale AI и социальной сети Passes.

К Луане Лопес Ларе почетный титул перешел 2 декабря 2025 года.