Самые молодые self-made-миллиардеры прошлого
Основатель и гендиректор Facebook (с 2021 года — Meta Platforms, признана экстремистской и запрещена в РФ) 23-летний Марк Цукерберг в марте 2008 года был признан журналом Forbes самым молодым в мире миллиардером.
В марте 2019 года рекорд Цукерберга побила модель и участница телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер, которой на тот момент был 21 год. Но затем выяснилось, что налоговые декларации Дженнер были подделаны с целью создать ощущение, что ее состояние превысило $1 млрд. Forbes пересчитал размер ее состояния и разжаловал Дженнер из миллиардеров.
К 2021 году сотрудники Forbes то ли забыли, что Цукерберг стал рекордсменом в 23 года, то ли решили, что об этом забыли читатели, то ли посчитали, что самых молодых нужно определять по-новому. Возможно, они решили, что 36-летнего Цукерберга уже не стоит называть «молодым». Так или иначе, но новым самым молодым миллиардером, заработавшим состояние самостоятельно, пять лет назад был назван 24-летний программист Александр Ван, на тот момент — сооснователь и генеральный директор компании Scale AI. На момент написания данной статьи — глава подразделения Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), отвечающего за разработку технологий искусственного интеллекта.
10 октября 2025 года у 28-летнего Вана отобрал титул 27-летний Шейн Коплан, основатель и гендиректор платформы ставок на события Polymarket.
Рекорд Коплана продержался недолго — 20 дней. Новыми самыми молодыми стали 22-летние основатели ИИ-стартапа Mercor Брендан Фуди, Адарш Хиремат и Сурья Мидха.
Первой самой молодой женщиной, самостоятельно заработавшей миллиардное состояние без приписок в финансовой отчетности, стала в 2021 году 31-летняя Уитни Волф Херд, основательница приложения для знакомств Bumble. К следующему году размер ее состояния опустился ниже $1 млрд.
В октябре 2023 года новой обладательницей титула самой молодой self-made-миллиардерши стала певица Тейлор Свифт, которой тогда было 33 года.
В апреле 2025 года рекорд Свифт побила 30-летняя Люси Гуо, сооснователь Scale AI и социальной сети Passes.
К Луане Лопес Ларе почетный титул перешел 2 декабря 2025 года.