Самые молодые self-made-миллиардеры прошлого

Основатель и гендиректор Facebook (с 2021 года — Meta Platforms, признана экстремистской и запрещена в РФ) 23-летний Марк Цукерберг в марте 2008 года был признан журналом Forbes самым молодым в мире миллиардером.

Марк Цукерберг родился 14 мая 1984 года в городе Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк) в еврейской семье. Отец Цукерберга работал стоматологом, а мать — психиатром. Марк Цукерберг — второй ребенок и единственный мальчик из четырех детей в семье; его сестры — Рэнди (старшая), Донна и Ариэль

В школьные годы Марк Цукерберг занимался компьютерным программированием и разработал сетевую версию игры «Риск». Тем не менее, после окончания школы он отверг предложения о трудоустройстве со стороны AOL и Microsoft и поступил в Гарвардский университет на факультет психологии. Параллельно с основной учебой он дополнительно посещал курсы IT

В университете — вместе со своими соседями по комнате Крисом Хьюзом и Дастином Московицем — Марк Цукерберг начал создавать социальную сеть Facebook. Финансовую помощь ему оказывал студент бразильского происхождения Эдуардо Саверин. Первоначально веб-сайт был назван Thefacebook и был доступен только для студентов Гарварда

Марк Цукерберг неоднократно характеризовал себя как хакера по призванию. Его проект Facebook быстро набрал популярность и расширил свою платформу в сети: сперва регистрацию открыли для других университетов Бостона, а затем и для студентов любых учебных учреждений США, имеющих электронный адрес в домене .edu. Начиная с сентября 2006 года сайт стал доступен для всех пользователей Интернета в возрасте от 13 лет, имеющих адрес электронной почты

В 2004 году Марк Цукерберг познакомился с интернет-предпринимателем Шоном Паркером и инвестором Питером Тилем, которые помогли ему получить первые инвестиции для Facebook. Благодаря успешному развитию социальной сети Цукерберг стал самым молодым в истории миллиардером, поскольку владеет 24% компании Facebook. В марте 2010 года Forbes признал его одним из самых молодых миллиардеров в своем списке с состоянием $4 млрд. В списке самых богатых американцев, опубликованном журналом Forbes в сентябре 2010 года, Марк Цукерберг занял 29-е место с состоянием в $7 млрд

«Самое главное в бизнесе — сконцентрироваться на создании чего-то важного. Я просто работал над тем, чем бы мне хотелось самому пользоваться»

В 2010 году Марк Цукерберг стал персоной года по версии журнала Time, а в 2013 году был признан самым популярным среди своих сотрудников главой компании по версии американского рекрутингового сайта Glassdoor: в ходе анонимного опроса Цукерберг получил свыше 90 % одобрительных голосов сотрудников

Будучи дейтеранопом (дейтеранопия характерна для 1 % людей, это форма частичной цветовой слепоты, обычно врожденной, которая характеризуется пониженной чувствительностью к некоторым цветам), Марк Цукерберг различает красный и зеленый цвета куда хуже, чем синий — основной цвет Facebook. Поэтому дизайн социальной сети выполнен в синей гамме

«Если у человека есть мозги, он просто не имеет морального права работать не на себя, отдавая большую часть своего времени и результаты своих достижений своему работодателю»

Марк Цукерберг приезжал в Россию в 2012 году: с 30 сентября по 2 октября он встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, принял участие в двух передачах на «Первом канале» и выступил перед студентами МГУ

На проходящей в Москве конференции разработчиков Facebook World Hack Марк Цукерберг заявил: «Наибольшее преимущество для вас (разработчиков, — "Ъ") в создании приложений для Facebook, а не для локальных сетей, заключается в возможности получить доступ к почти 1 млрд пользователей». Главным преимуществом своей социальной сети перед другими Цукерберг считает максимальное число пользователей в интернете. В настоящее время Facebook — самая крупная социальная сеть в мире

«Каждую сотню лет средства массовой информации претерпевают изменения. Сейчас настало время тотального обмена информацией между конкретными людьми. В этом и состоит будущее интернет-рекламы: ничто не сработает лучше, чем рекомендация твоего друга, которую ты можешь посмотреть на его странице»

19 мая 2012 года Марк Цукерберг женился на своей давней подруге Присцилле Чан. Пара устроила празднование по поводу получения Присциллой докторской степени по медицине, однако, когда близкие друзья и члены семьи приехали в дом Цукерберга и Чан в Пало-Альто, им объявили, что они попали на свадьбу. По словам представителя пары, свадьба не была приурочена проведению компанией Facebook IPO, а скорее к окончанию обучения Чан

В декабре 2010 года Марк Цукерберг объявил, что он присоединился к «Клятве дарения» — филантропической кампании миллиардеров Уоррена Баффетта и Билла Гейтса. К февралю 2013 года 105 миллиардеров присоединились к кампании и пообещали отдать не менее 50% своего капитала на благотворительность

История создания Марком Цукербергом социальной сети легла в основу сценария Аарона Соркина и фильма Дэвида Финчера «Социальная сеть», вышедшего на экраны в 2010 году (кадр из фильма — на фото). Роль будущего миллиардера исполнил актер Джесси Айзенберг. Цукерберг не имел отношения к этому проекту, дистанцировался от него в интервью, однако в январе 2010 года все-таки встретился с сыгравшим его Айзенбергом на шоу Saturday Night Live и дал положительную оценку фильму

Марк Цукерберг родился 14 мая 1984 года в городе Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк) в еврейской семье. Отец Цукерберга работал стоматологом, а мать — психиатром. Марк Цукерберг — второй ребенок и единственный мальчик из четырех детей в семье; его сестры — Рэнди (старшая), Донна и Ариэль

Фото: Facebook/Mark Zuckerberg

В школьные годы Марк Цукерберг занимался компьютерным программированием и разработал сетевую версию игры «Риск». Тем не менее, после окончания школы он отверг предложения о трудоустройстве со стороны AOL и Microsoft и поступил в Гарвардский университет на факультет психологии. Параллельно с основной учебой он дополнительно посещал курсы IT

Фото: Reuters

В университете — вместе со своими соседями по комнате Крисом Хьюзом и Дастином Московицем — Марк Цукерберг начал создавать социальную сеть Facebook. Финансовую помощь ему оказывал студент бразильского происхождения Эдуардо Саверин. Первоначально веб-сайт был назван Thefacebook и был доступен только для студентов Гарварда

Фото: Reuters

Марк Цукерберг неоднократно характеризовал себя как хакера по призванию. Его проект Facebook быстро набрал популярность и расширил свою платформу в сети: сперва регистрацию открыли для других университетов Бостона, а затем и для студентов любых учебных учреждений США, имеющих электронный адрес в домене .edu. Начиная с сентября 2006 года сайт стал доступен для всех пользователей Интернета в возрасте от 13 лет, имеющих адрес электронной почты

Фото: Reuters

В 2004 году Марк Цукерберг познакомился с интернет-предпринимателем Шоном Паркером и инвестором Питером Тилем, которые помогли ему получить первые инвестиции для Facebook. Благодаря успешному развитию социальной сети Цукерберг стал самым молодым в истории миллиардером, поскольку владеет 24% компании Facebook. В марте 2010 года Forbes признал его одним из самых молодых миллиардеров в своем списке с состоянием $4 млрд. В списке самых богатых американцев, опубликованном журналом Forbes в сентябре 2010 года, Марк Цукерберг занял 29-е место с состоянием в $7 млрд

Фото: Reuters

«Самое главное в бизнесе — сконцентрироваться на создании чего-то важного. Я просто работал над тем, чем бы мне хотелось самому пользоваться»

Фото: Reuters

В 2010 году Марк Цукерберг стал персоной года по версии журнала Time, а в 2013 году был признан самым популярным среди своих сотрудников главой компании по версии американского рекрутингового сайта Glassdoor: в ходе анонимного опроса Цукерберг получил свыше 90 % одобрительных голосов сотрудников

Фото: Time

Будучи дейтеранопом (дейтеранопия характерна для 1 % людей, это форма частичной цветовой слепоты, обычно врожденной, которая характеризуется пониженной чувствительностью к некоторым цветам), Марк Цукерберг различает красный и зеленый цвета куда хуже, чем синий — основной цвет Facebook. Поэтому дизайн социальной сети выполнен в синей гамме
На фото: Марк Цукерберг и президент США Барак Обама

Фото: Reuters

«Если у человека есть мозги, он просто не имеет морального права работать не на себя, отдавая большую часть своего времени и результаты своих достижений своему работодателю»

Фото: Reuters

Марк Цукерберг приезжал в Россию в 2012 году: с 30 сентября по 2 октября он встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, принял участие в двух передачах на «Первом канале» и выступил перед студентами МГУ

Фото: Пресс-служба Facebook

На проходящей в Москве конференции разработчиков Facebook World Hack Марк Цукерберг заявил: «Наибольшее преимущество для вас (разработчиков, — "Ъ") в создании приложений для Facebook, а не для локальных сетей, заключается в возможности получить доступ к почти 1 млрд пользователей». Главным преимуществом своей социальной сети перед другими Цукерберг считает максимальное число пользователей в интернете. В настоящее время Facebook — самая крупная социальная сеть в мире
На фото: Марк Цукерберг на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым

Фото: Reuters

«Каждую сотню лет средства массовой информации претерпевают изменения. Сейчас настало время тотального обмена информацией между конкретными людьми. В этом и состоит будущее интернет-рекламы: ничто не сработает лучше, чем рекомендация твоего друга, которую ты можешь посмотреть на его странице»

Фото: Reuters

19 мая 2012 года Марк Цукерберг женился на своей давней подруге Присцилле Чан. Пара устроила празднование по поводу получения Присциллой докторской степени по медицине, однако, когда близкие друзья и члены семьи приехали в дом Цукерберга и Чан в Пало-Альто, им объявили, что они попали на свадьбу. По словам представителя пары, свадьба не была приурочена проведению компанией Facebook IPO, а скорее к окончанию обучения Чан

Фото: Reuters

В декабре 2010 года Марк Цукерберг объявил, что он присоединился к «Клятве дарения» — филантропической кампании миллиардеров Уоррена Баффетта и Билла Гейтса. К февралю 2013 года 105 миллиардеров присоединились к кампании и пообещали отдать не менее 50% своего капитала на благотворительность
На фото: выставка портретов Марка Цукерберга под названием The Face of Facebook в Сингапуре

Фото: Reuters

История создания Марком Цукербергом социальной сети легла в основу сценария Аарона Соркина и фильма Дэвида Финчера «Социальная сеть», вышедшего на экраны в 2010 году (кадр из фильма — на фото). Роль будущего миллиардера исполнил актер Джесси Айзенберг. Цукерберг не имел отношения к этому проекту, дистанцировался от него в интервью, однако в январе 2010 года все-таки встретился с сыгравшим его Айзенбергом на шоу Saturday Night Live и дал положительную оценку фильму

В марте 2019 года рекорд Цукерберга побила модель и участница телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер, которой на тот момент был 21 год. Но затем выяснилось, что налоговые декларации Дженнер были подделаны с целью создать ощущение, что ее состояние превысило $1 млрд. Forbes пересчитал размер ее состояния и разжаловал Дженнер из миллиардеров.

К 2021 году сотрудники Forbes то ли забыли, что Цукерберг стал рекордсменом в 23 года, то ли решили, что об этом забыли читатели, то ли посчитали, что самых молодых нужно определять по-новому. Возможно, они решили, что 36-летнего Цукерберга уже не стоит называть «молодым». Так или иначе, но новым самым молодым миллиардером, заработавшим состояние самостоятельно, пять лет назад был назван 24-летний программист Александр Ван, на тот момент — сооснователь и генеральный директор компании Scale AI. На момент написания данной статьи — глава подразделения Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), отвечающего за разработку технологий искусственного интеллекта.

10 октября 2025 года у 28-летнего Вана отобрал титул 27-летний Шейн Коплан, основатель и гендиректор платформы ставок на события Polymarket.

Рекорд Коплана продержался недолго — 20 дней. Новыми самыми молодыми стали 22-летние основатели ИИ-стартапа Mercor Брендан Фуди, Адарш Хиремат и Сурья Мидха.

Первой самой молодой женщиной, самостоятельно заработавшей миллиардное состояние без приписок в финансовой отчетности, стала в 2021 году 31-летняя Уитни Волф Херд, основательница приложения для знакомств Bumble. К следующему году размер ее состояния опустился ниже $1 млрд.

В октябре 2023 года новой обладательницей титула самой молодой self-made-миллиардерши стала певица Тейлор Свифт, которой тогда было 33 года.

Тейлор Свифт получает награду Horizon Award на 41-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Тейлор Свифт со своей командой музыкантов получает премию «Артист года» на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Тейлор Свифт выступает в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке в рамках своего второго всемирного тура «Speak out»

Зрители несут Тейлор Свифт на руках на церемонии награждения MTV Video Music Awards

Тейлор Свифт исполянет песню «All Too Well» на 56-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Модель Алессандра Амбросио и Тейлор Свифт (справа) на показе Victoria&#39;s Secret

Тейлор Свифт выступает на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Тейлор Свифт с наградами в номинаци «Лучший альбом» («1989»), «Лучший клип» (к песне «Bad Blood») и «Запись года» («Blank Space») на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Тейлор Свифт выступает на церемонии вручения премии American Music Awards, где ее наградили в номинации «Артист десятилетия»

Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Тейлор Свифт принимает участие в церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете

Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards

Тейлор Свифт целует футболиста Трэвиса Келса из «Канзас-Сити Чифс» после матча 58-го тура НФЛ за суперкубок

Тейлор Свифт выступает в рамках своего тура «The Eras»

Тейлор Свифт получает награду Horizon Award на 41-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Jeff Adkins / AP

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark J. Terrill / AP

Тейлор Свифт со своей командой музыкантов получает премию «Артист года» на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark Humphrey / AP

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark Humphrey / AP

Тейлор Свифт выступает в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке в рамках своего второго всемирного тура «Speak out»

Фото: Charles Sykes / AP

Зрители несут Тейлор Свифт на руках на церемонии награждения MTV Video Music Awards

Фото: Mark J. Terrill / Invision / AP

Тейлор Свифт исполянет песню «All Too Well» на 56-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Модель Алессандра Амбросио и Тейлор Свифт (справа) на показе Victoria's Secret

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

Тейлор Свифт выступает на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Тейлор Свифт с наградами в номинаци «Лучший альбом» («1989»), «Лучший клип» (к песне «Bad Blood») и «Запись года» («Blank Space») на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Тейлор Свифт выступает на церемонии вручения премии American Music Awards, где ее наградили в номинации «Артист десятилетия»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Chris Pizzello / AP

Тейлор Свифт принимает участие в церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете

Фото: Seth Wenig / AP

Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Тейлор Свифт целует футболиста Трэвиса Келса из «Канзас-Сити Чифс» после матча 58-го тура НФЛ за суперкубок

Фото: Brynn Anderson / AP

Тейлор Свифт выступает в рамках своего тура «The Eras»

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

В апреле 2025 года рекорд Свифт побила 30-летняя Люси Гуо, сооснователь Scale AI и социальной сети Passes.

К Луане Лопес Ларе почетный титул перешел 2 декабря 2025 года.

