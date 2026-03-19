Краткая справка

Ярослав Дронов (Shaman ) родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске Тульской области. В четыре года родители отдали его в местный детский вокально-эстрадный коллектив «Ассорти». В 15 лет он уже работал певцом в местном ресторане.

Окончил музыкальную школу по классу «народное пение», Новомосковский музыкальный колледж по специальности «руководитель народного хора». После переезда в Москву в 2016 году получил диплом с отличием факультета эстрадно-джазового пения Российской академии музыки имени Гнесиных.

В 2013 году выступил в третьем сезоне шоу «Фактор А», где в отборочном туре исполнил песню «Дельтаплан» Эдуарда Артемьева. В конкурсе занял третье место. Председатель жюри Алла Пугачева тогда его отметила, назвав «олицетворением нового поколения звезд».

В 2014 году Ярослав Дронов на «слепых прослушиваниях» прошел отборочный тур в российской версии шоу «Голос» с песней «Знаешь» Рождена Ануси (Rozhden). На «Голосе» он попал в команду Пелагеи и в итоге занял второе место.

С 2014 по 2017 год был солистом группы «Час пик», специализировавшейся на исполнении кавер-версий известных песен.

С 2017 года Ярослав занялся сольным творчеством. В 2018 году выпустил кавер песни «Танцы на стеклах» Максима Фадеева, которая принесла ему большую известность на музыкальных платформах.

В 2020 году сменил имидж и взял сценический псевдоним Shaman. Большую популярность приобрел в 2022 году, исполнив песни «Встанем» и «Я русский» собственного сочинения.

На сегодняшний день в его дискографии более 50 синглов. Его композиции набирают сотни миллионов просмотров в соцсетях. Он лауреат нескольких отечественных музыкальных премий.

В 2024 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

В 2025 году Ярослав Дронов представлял Россию на международном конкурсе «Интервидение» в Москве. Выступая с новой песней «Прямо по сердцу» Максима Фадеева, попросил жюри его не оценивать. Свое решение не участвовать в состязании пояснил тем, что Россия уже победила, принимая гостей.