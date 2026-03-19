Как избежать подделок

Незарегистрированные автосервисы привлекают низкой ценой работ (обычно на 15–40% ниже, чем у официальных станций). Также тут может быть гибкая ценовая политика по материалам: можно договориться использовать более дешевые запчасти или расходники (неоригинальные).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов

Однако минусы серых сервисов серьезны. Прежде всего, тут не дают официальных гарантий качества на работы и запчасти. Кроме того, тут высок риск использования подделок и контрафакта, что может привести к быстрому износу дорогих агрегатов автомобиля и их поломкам. Без чеков и актов сложно требовать возврат средств при проблемах или привлечь серый сервис к ответственности.

Официальные сервисы платят налоги и соблюдают правила безопасности труда, что повышает общее качество обслуживания. У серых сервисов цены ниже, но гораздо выше риски. Особенно это касается работ, влияющих на безопасность (тормоза, рулевое управление и пр.).

Покупать запчасти и расходники стоит только у проверенных поставщиков, желательно с документами, накладными и в официальной упаковке. Стоит требовать чеки и документы на работы от сервиса. Это важно как гарантия качества, так и для возможного возврата средств. Помимо этого, следует запрашивать серийные номера запчастей и сравнивать с оригиналом (многие оригинальные элементы маркируются уникальными «серийниками»). Лучше избегать слишком низких цен: если цена за работу или запчасть значительно ниже рынка, это почти всегда сигнал о низком качестве.

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global