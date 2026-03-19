Почему автомобиль нужно готовить весной

Начало весны — это не просто смена сезона, а важный технический рубеж для автомобиля. Зима — самый тяжелый период эксплуатации: перепады температур, реагенты и влага повышают нагрузку на все узлы автомобиля. Поэтому весной важно провести базовый комплекс работ, который позволит продлить ресурс машины и избежать серьезных поломок.

Технический специалист дистрибутора автозапчастей Rossko Константин Ершов

Фото: из личного архива Технический специалист дистрибутора автозапчастей Rossko Константин Ершов

К таким работам относится тщательная мойка кузова и днища. Ведь после зимы на кузове и особенно на днище оседают соли и реагенты. Они активно провоцируют коррозию. Обязательна мойка с обработкой скрытых полостей, арок, подвески и тормозных механизмов. Еще важно провести проверку тормозной системы, поскольку зимой тормоза работают в условиях влаги и грязи. Весной стоит проверить состояние колодок и дисков, очистить направляющие суппортов и убедиться, что нет закисания механизмов.

Следует провести диагностику подвески: ямы и перепады температуры зимой сильно нагружают ходовую часть автомобиля. Поэтому рекомендуется проверить амортизаторы, сайлентблоки, шаровые опоры и рулевые наконечники. Даже небольшой люфт со временем приводит к ускоренному износу других узлов.

Не стоит забывать про контроль аккумулятора: зимой батарея работает на пределе, так что весной стоит проверить уровень заряда, клеммы, при необходимости провести диагностику емкости. Если батарея уже на исходе, лучше заменить ее заранее, чем ждать отказа.

Разумеется, весной важна замена сезонных шин и проверка развала-схождения. После установки летней резины важно проверить давление и состояние шин, а также сделать регулировку углов установки колес — это влияет на управляемость и износ покрышек. Еще нужно оценить состояние моторного масла, тормозной жидкости и антифриза. Весной также актуальна замена салонного фильтра — за зиму он накапливает влагу и загрязнения. Наконец, после весны стоит провести осмотр лакокрасочного покрытия. Мелкие сколы на кузове лучше обработать сразу, чтобы предотвратить развитие коррозии.

Весеннее обслуживание — это профилактика. Небольшие вложения в диагностику и базовые работы позволяют избежать крупных затрат в будущем. Ведь автомобиль, который регулярно проходит сезонный контроль, сохраняет свою надежность и служит значительно дольше.

