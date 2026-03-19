Март задал тон

Первый весенний месяц в России оказался удачным для большей части финансовых инструментов. Впервые за десять месяцев лидирующие позиции по доходности заняли акции российских компаний во главе с представителями нефтяной отрасли, а также производителями удобрений. Высокую прибыль принесли ПИФы акций, а также инвестиции в облигации и золото. Из-за активных шагов Банка России по снижению ключевой ставки падает доходность рублевых депозитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Акции

Впервые с весны 2025 года лидирующие позиции заняли вложения в акции, но не все, а выборочные. В отчетный период, месяц, завершившийся 11 марта, индекс Московской биржи после полугодового перерыва смог подняться выше 2900 пунктов. В итоге индекс остановился на отметке 2854 пункта. Даже с учетом небольшого отскока от пикового уровня за месяц индикатор прибавил 3,5%. И если в феврале аппетиту к риску на бирже способствовало снижение ключевой ставки Банка России, то в марте на первое место вышла война в Персидском заливе.

Локомотивом роста стали акции нефтяных компаний, бывших аутсайдерами всех последних месяцев. Причиной для этого стало стремительное повышение цен на нефть до $100 за баррель из-за перебоев с поставками через перекрытый Ираном Ормузский пролив. В таких условиях отраслевой индекс «Нефть и газ» Мосбиржи прибавил за месяц почти 11%. Лучшую динамику в отрасли показали акции «Роснефти», подорожавшие на 24,5%. У этой компании доля в экспорте самая высокая в отрасли — 52%. В случае дефицита нефти на мировых рынках эмитент в наибольшей степени выигрывает от роста спроса на поставки сырья. «При сужении дисконта российской нефти и роста цены Brent компания получает максимальный эффект на выручку и EBITDA. Низкая база 2025 года обеспечивает наибольший процентный рост. Добыча находится в более выгодном положении, чем переработка»,— поясняет управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Игорь Козак.

Конфликт на Ближнем Востоке отразился и на рынке минеральных удобрений: в моменте азотные удобрения дорожали на 30%. В таких условиях акции «Фосагро» подорожали более чем на 15%. «Если конфликт затягивается, то под угрозу попадают поставки 40% карбамида и около 20% фосфатных удобрений. При росте цен на удобрения на 1% EBITDA "Фосагро" вырастет примерно на 1%, соответственно, на краткосрочном окне возможен рост цен на фосфорные удобрения на 10–15% с соответствующим потенциалом в операционной прибыли компании»,— считает господин Козак.

Рост акций сырьевых компаний происходит не за счет притока на рынок свежих денег, а перетока капитала из других секторов. В числе аутсайдеров такого движения средств оказались акции «Аэрофлота», АЛРОСА и ГМК «Норильский никель», потерявшие в цене 3,3–8,6%. Снижение интереса к бумагам металлургической компании связано с коррекцией цены на корзину металлов, включая медь, платину и палладий. «Остается неопределенность в отношении дивидендов за 2025 год из-за высоких капитальных затрат»,— анализирует ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин. АЛРОСА, по его мнению, страдает из-за продолжения снижения цен на алмазы и низкого мирового спроса. Акции «Аэрофлота» теряют в цене из-за слабого отчета за четвертый квартал и весь 2025 год. Выручка компании выросла за год на 2,5%, чистая прибыль упала в 2,5 раза.

Дальнейшая ситуация на российском рынке будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке, а также шагов Банка России по снижению ключевой ставки. «Дальнейшее движение цен на нефть предсказать невозможно, все быстро меняется, и тренд может качнуться в любую сторону. Однозначно можно сказать, что волатильность будет оставаться повышенной. В случае деэскалации цены на нефть могут вернуться к уровню $65–70 за баррель так же стремительно, как и взлетели, а следом тогда скорректируются и цены акций нефтяников»,— предупреждает аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов. В зависимости от движения цен на нефть и курса рубля, как считает Никита Бредихин, индекс Мосбиржи может вырасти до 3100–3300 пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ПИФы

Высокий доход принесли инвесторам отдельные паевые инвестиционные фонды. За месяц, по данным Investfunds, из 187 крупных розничных фондов (открытые и биржевые ПИФы с активами свыше 500 млн руб., без учета фондов, по которым предусмотрена промежуточная выплата дохода) стоимость пая выросла у 183 ПИФов. Каждый четвертый из них показал рост цены более чем на 3%, у трех лучший прирост составил 5,6–9,6%.

Лучший результат показали ПИФы акций, ориентированные на компании нефтегазового сектора либо с высокой долей таковых, стоимость паев которых выросла на 5,7–9,6%. При этом недавние рекордсмены — фонды с заметной долей металлургических компаний — отстали от рынка. В аутсайдерах оказались и ПИФы компаний роста из второго-третьего эшелонов. Как отмечают управляющие, динамика паев всецело определялась ротацией капитала на фоне роста цен на нефть и удобрения.

Подскочила доходность и фондов рублевых облигаций. По данным Investfunds, такие ПИФы показали рост цены паев на 1–3,6%, улучшив результат предыдущего месяца в среднем на 1,5 процентного пункта (п. п.). Этому способствовало неожиданное решение Банка России снизить ключевую ставку в феврале на 0,5 п. п., до 15,5%, тогда как большая часть рынка ожидала ее сохранения. На данное решение, как отмечает старший аналитик «Тринфико» Георгий Засеев, инвесторы отреагировали быстро: покупки на высоких оборотах затронули всю кривую гособлигаций и корпоративные выпуски первого-третьего эшелонов. В итоге котировки классических ОФЗ выросли на 2–3%, корпоративные ААА-облигации срочностью свыше трех лет подорожали на 2%.

В начале марта рыночный оптимизм в отношении дальнейшей политики ЦБ ослабел. Этому способствовало решение Минфина приостановить операции с валютой и золотом по бюджетному правилу на фоне подготовки изменений параметра базовой цены на нефть. В ответ Банк России заявил о том, что снижение базовой цены отсечения не будет сопровождаться корректировкой расходов и приведет к госзаимствованиям через ОФЗ. «Это потребует более жесткой ДКП и более медленного снижения ключевой ставки. Поэтому инвесторам придется проявить большую избирательность на облигационном рынке для максимизации своей прибыли»,— считает господин Засеев. По его мнению, стоит присмотреться к качественным двух- и трехлетним корпоративным выпускам с фиксированным купоном. В этом сегменте еще можно найти доходность в 16–18% годовых, а сами котировки облигаций обладают потенциалом для позитивной переоценки в 1–1,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Золото

В марте резко упала доходность инвестиций в золото. Покупка благородного металла, по оценке «Денег», принесла прибыль в размере 4,7% — это более чем вдвое меньше маржи в предшествующий период. Снижение результативности таких инвестиций связано с неожиданной реакцией мировых инвесторов на начало ближневосточного конфликта. Если в первые недели рассмотренного периода цена золота уверенно росла и 2 марта достигла $5,3 тыс. за тройскую унцию, прибавив с 11 февраля почти 5%, то затем упала на 2,7%, до $5,177 тыс. За счет роста курса доллара в России валютная переоценка дала еще около 3%.

Когда золото перестает резко реагировать на войны, значит, геополитика уже в цене, считают эксперты, опрошенные «Деньгами». «Рынок больше не бежит за металлом на каждом заголовке, потому что стратегическая позиция уже сформирована. И именно в такие моменты драйвер спроса меняется с событийного на микроэкономический»,— поясняет независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева. Макроэкономические условия для золота резко ухудшились в связи с усилением инфляционных ожиданий на фоне взлета цен на нефть и газ и ухудшения транзита товаров из-за перекрытия Ормузского пролива.

Дальнейшая динамика цены золота будет сильно зависеть от поведения цен на нефть. «Если нефть закрепится выше $100 за баррель и инфляционные ожидания снова пойдут вверх, рынок постепенно вернется к теме смягчения политики ФРС (как ответ на ухудшение макроэкономической ситуации.— "Деньги"), тогда золото может довольно быстро перейти в новый диапазон $5,8–$6,2 тыс. за унцию. Многие банки уже закладывают $6 тыс. за унцию к концу года»,— признается госпожа Николаева. Эксперт не исключает «медвежьего» сценария на рынках, если продолжатся жесткое укрепление доллара и рост реальных доходностей до уровней, которые исторически давят на золото. Но вероятность такого сценария ей кажется ограниченной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Вклады

На фоне дальнейших шагов Банка России по снижению ключевой ставки вклады теряют свою привлекательность. В начале марта средняя максимальная ставка у крупнейших банков впервые за два года опустилась ниже 14%, потеряв с начала года 1,4 п. п. В таких условиях рублевый депозит, открытый в начале февраля, принес доход на уровне 1,24%, что почти в полтора раза хуже результата аналогичного периода 2025 года.

Впервые за несколько месяцев прибыльными оказались и валютные вклады. Долларовый депозит принес маржу на уровне 2,8%, вложения в евро просели в рублях лишь на 0,4%. Это стало отражением возобновившегося роста курсов валют. По итогам месяца курс доллара вырос на 2 руб., до 79,16 руб./$. Курс евро за тот же период прибавил лишь 20 коп., до 91,78 руб./€. «Давление на рубль оказывает сокращение предложения валюты от экспортеров в результате снижения внешней выручки из-за сокращения объемов продаж и низких цен на российскую нефть с начала 2026 года. В денежном выражении выручка сократилась более чем вдвое в годовом выражении»,— отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Более высокие темпы роста американкой валюты связаны с повышением курса на мировом рынке. С первой декады февраля индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) вырос на 2,5% и приблизился к 100 пунктам.

Аналитики ожидают дальнейшего ослабления российской валюты. По оценке Владимира Евстифеева, к концу марта курс доллара может вырасти до 83–85 руб./$. Виной тому — отсутствие поддержки рубля от Минфина и низкое предложение валюты от экспортеров. «Цикл смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, вероятно, будет продолжен в марте, что будет оказывать давление на рубль»,— полагает господин Евстифеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Василий Синяев