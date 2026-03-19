Дивиденды ищут доходность

Российский фондовый рынок с начала года находится в переходном состоянии: после провального для акций 2025 года, когда индекс Мосбиржи потерял около 4% стоимости, а с учетом дивидендов смог принести инвесторам лишь 2,9% полной доходности, инвесторы пытаются найти основание для нового цикла роста. На стоимость акций по-прежнему давят санкционный фон и высокие процентные ставки, несмотря на продолжающийся цикл мягкой монетарной политики Банка России.

Cтарший аналитик «Тринфико» Георгий Засеев

Продиктованная конъюнктурой доходность в 14–18% годовых по ОФЗ и надежным корпоративным облигациям выглядит привлекательно на горизонте 1–2 лет. На этом же временном отрезке перспектива снижения «ключа» в область однозначных значений, ценовая траектория сырьевых рынков и рубля на фоне обострившихся геополитических противоречий усиливают запрос участников рынка на постепенную ребалансировку инвестиционных портфелей в пользу более рисковых активов. На наш взгляд, фондовый рынок уже может предложить интересные возможности в акциях, способные генерировать стабильный дивидендный поток и обеспечивать защиту капитала от инфляции.

Высокие процентные ставки ожидаемо оказывали давление на величину дивидендных выплат в прошедшие годы. Текущий год не станет исключением — совокупный объем дивидендов будет меньше либо сопоставим с 2025 годом и, по различным оценкам, составит порядка 3,3–3,5 трлн руб., из которых чуть больше 1 трлн будет выплачено в апреле—июне. Ожидаем, что средняя дивидендная доходность по году может составить 9–11%, но отдельные «голубые фишки» способны предложить 12–16%.

При составлении дивидендного портфеля, особенно на горизонте, превышающем год, необходимо понимать, что устойчивость дивидендных выплат определяется не столько величиной прошлых выплат, сколько стабильностью и качеством генерируемого эмитентом денежного потока, долговой нагрузкой и соблюдением акционерами дивидендной политики. Необходимо также взвешивать возможные сценарии, которые могут повлиять на стоимость компании: внешние ограничения, политика Банка России, вероятность изменения регуляторных или фискальных условий в стране и/или отрасли.

С учетом вышеперечисленных факторов полагаем, что основными кандидатами в дивидендный портфель, которые смогут конкурировать с долговыми рублевыми инструментами на среднесрочном горизонте, являются акции компаний ТЭКа и финансовой отрасли, среди которых мы выделили акции Сбербанка, «Дом.РФ», «Транснефти», префы «Сургутнефтегаза» и «Фосагро».

Российский нефтегаз, несмотря на все ограничения, остается главным дивидендным донором: крупнейшие частные и госкомпании продолжают делиться значительной частью дохода с акционерами и бюджетом. «Транснефть» по своей сути является инфраструктурной компанией в ТЭКе и благодаря конъюнктуре может нарастить объем «прокачки» как на восточном, так и на западном направлении, повысит свои доходы в ближайшие два года. Компания — один из наиболее стабильных дивидендных плательщиков с предсказуемым бизнесом и денежными потоками, а ее акции с прогнозом по дивидендам около 180–200 руб. на акцию выглядят интересно (~13,5% дивидендной доходности).

Привилегированные акции «Сургутнефтегаза», помимо традиционно сильных позиций в отрасли, вызывают интерес на ожиданиях рынка в отношении курса рубля, так как дивидендная база по акциям компании рассчитывается от чистой прибыли, которая во многом определяется переоценкой накопленных валютных резервов.

«Фосагро», наряду со Сбербанком,— один из «дивидендных аристократов» рынка. Низкие издержки, высокая маржинальность бизнеса (~30% по EBITDA), поддержка со стороны государства в виде продления экспортных квот, комфортная ценовая конъюнктура в мире в текущем цикле позволяет рассчитывать на стабильный и высокий денежный поток у компании.

Лучшие представители финансовой отрасли удерживают высокую рентабельность капитала и придерживаются последовательной дивидендной политики. Так, дивиденды «зеленого великана», главного бенчмарка финсектора, ожидаются на уровне 37–38 руб. на акцию, с дивидендной доходностью 12–13% годовых. «Дом.РФ» также недавно подвел итоги прошедшего года и анонсировал выплаты на уровне 11,3% годовых за 2025 год. Считаем, что в 2026–2027 годах он улучшит результат, так как является бенефициаром смягчения ДКП, а также постепенного восстановления ипотечного кредитования.

Отдельного внимания заслуживает вопрос тайминга — времени открытия позиции в акциях. Насколько оправданно зайти в акцию «под дивиденды», либо стоит подождать дивидендного гэпа и купить бумагу по сниженной цене в расчете на его скорое закрытие и будущие выплаты.

Стратегия «зайти под дивиденды» автоматически сталкивается с конкуренцией со стороны других инвесторов. Цена под отсечку нередко разогревается до уровней, где совокупный результат от покупки в преддверии выплаты оказывается хуже, чем у тех, кто заходил в акцию без привязки к конкретным датам.

Покупка же после дивидендного гэпа напрямую зависит от скорости и полноты его закрытия, что может зависеть от множества факторов: как рынок оценивает будущие доходы компании, общая конъюнктура, наличие драйверов в пользу роста либо новых рисков для бизнеса. Высоколиквидные «голубые фишки», как правило, закрывают дивидендный гэп достаточно быстро, от нескольких недель до одного-двух месяцев.

Оптимальным решением долгосрочного инвестора является формирование позиции в бумаге на оптимальных ценовых уровнях относительно фундаментальной стоимости бизнеса и органического дивидендного потока, формируемого за счет дохода бизнеса, а не за счет наращивания долга, неподтвержденных публично намерений выплатить экстра-дивиденд за разовые сверхприбыльные сделки или накопленного за предыдущие периоды дохода.

Курс на смягчение денежно-кредитной политики и восстановление сырьевых рынков будут драйверами роста российского фондового рынка в 2026–2027 годах. В то же время его текущие уровни открывают хорошие возможности для начала формирования дивидендного портфеля, что, конечно, не отменяет необходимости системного отраслевого и фундаментального анализа при отборе акций.

Георгий Засеев, старший аналитик «Тринфико»