Дивиденды российских компаний в I квартале 2026 года

|
|Компания
|Тип бумаг
|Цена акции (руб.)
|Дивиденд на акцию (руб.)
|Суммарный объем выплат (млрд руб.)
|Доступный free float (%)
|Дивиденды I кв. 2026 на доступный free float (млрд руб.)
|
|I кв. 2026
|I кв. 2025
|I кв. 2026
|I кв. 2025
|
|ЛУКОЙЛ
|ао
|5 721
|397
|0
|245
|
|27
|67
|«Роснефть»
|ао
|486
|11,56
|36,5
|123
|387
|4
|5,2
|X5
|ао
|2 417
|368
|0
|100
|
|29
|29
|«Татнефть»
|ао
|629
|8,13
|17,4
|17,7
|37,9
|26
|4,53
|«Т-Технологии»
|ао
|3 371
|36
|0
|9,7
|
|39
|3,79
|«Евротранс»
|ао
|121
|9,17
|6,5
|1,5
|1
|32
|0,47
|«Татнефть»
|пр
|586
|8,13
|17,4
|1,2
|2,6
|70
|0,84
|ВХЗ
|ао
|186
|20
|0
|1,1
|
|20
|0,22
|«Диасофт»
|ао
|1 852
|102
|98,3
|1,1
|1
|9
|0,1
|«Озон Фарма»
|ао
|50,2
|0,27
|0
|0,3
|
|13
|0,04
|«Европейская электротехника»
|ао
|8,6
|0,25
|0
|0,14
|
|6
|0,01
|«Башинформсвязь»
|пр
|10,3
|0,71
|0
|0,03
|
|70
|0,02
|«Группа Астра»
|ао
|25,2
|0
|2,6
|
|0,6
|15
|
|«Пермэнергосбыт»
|ао
|542
|0
|20
|
|0,7
|13
|
|«Пермэнергосбыт»
|пр
|626
|0
|20
|
|0,2
|13
|
|«Займер»
|ао
|146
|0
|10,5
|
|1,1
|15
|
|«ВИ.ру»
|ао
|79
|2
|0
|
|13
|
|ао — акции обыкновенные
|пр — акции привилегированные
|Источник:
|«ТКБ Инвестмент Партнерс».