Дивиденды российских компаний в I квартале 2026 года

Компания Тип бумаг Цена акции (руб.) Дивиденд на акцию (руб.) Суммарный объем выплат (млрд руб.) Доступный free float (%) Дивиденды I кв. 2026 на доступный free float (млрд руб.)
I кв. 2026 I кв. 2025 I кв. 2026 I кв. 2025
ЛУКОЙЛ ао 5 721 397 0 245 27 67
«Роснефть» ао 486 11,56 36,5 123 387 4 5,2
X5 ао 2 417 368 0 100 29 29
«Татнефть» ао 629 8,13 17,4 17,7 37,9 26 4,53
«Т-Технологии» ао 3 371 36 0 9,7 39 3,79
«Евротранс» ао 121 9,17 6,5 1,5 1 32 0,47
«Татнефть» пр 586 8,13 17,4 1,2 2,6 70 0,84
ВХЗ ао 186 20 0 1,1 20 0,22
«Диасофт» ао 1 852 102 98,3 1,1 1 9 0,1
«Озон Фарма» ао 50,2 0,27 0 0,3 13 0,04
«Европейская электротехника» ао 8,6 0,25 0 0,14 6 0,01
«Башинформсвязь» пр 10,3 0,71 0 0,03 70 0,02
«Группа Астра» ао 25,2 0 2,6 0,6 15
«Пермэнергосбыт» ао 542 0 20 0,7 13
«Пермэнергосбыт» пр 626 0 20 0,2 13
«Займер» ао 146 0 10,5 1,1 15
«ВИ.ру» ао 79 2 0 13
ао — акции обыкновенные
пр — акции привилегированные
Источник: «ТКБ Инвестмент Партнерс».

Новости компаний Все