«Авто.ру» переезжает в периметр Интерроса

Интеррос ожидает, что сделка по покупке его структурой «Т-Технологии» автомобильного классифайда «Авто.ру» будет способствовать устойчивому росту прибыли и капитализации компании. Об этом «Ъ-Review» сообщил гендиректор Интерроса Сергей Батехин. Речь идет о покупке у «Яндекса» компанией «Т-Авто» (входит в «Т-Технологии») 100% группы компаний «Авто.ру» — одного из лидеров автомобильной части рунета в сегментах В2С и В2В.

«Для нас принципиально важно не механическое расширение периметра группы, а усиление бизнеса. Это похоже на принцип гравитации: чем сильнее и массивнее центр, тем больше возможностей притягивать новые проекты и развивать вокруг него новые направления»,— отметил Сергей Батехин. В этом контексте, говорит он, приобретение «Авто.ру» увеличивает вес «Т-Технологий» в одном из самых емких сегментов потребительского рынка.

Сделка усиливает платформу сервисов Т — от автокредитования и страхования до массы других финансовых продуктов. Такая модель развития увеличивает стоимость актива и формирует ресурс для покупки новых бизнесов, поясняет глава компании. При этом, по его словам, для Интерроса принципиально, чтобы бизнесы в контуре активов компании сохраняли самостоятельность и продолжали искать точки роста. «Мы верим, что именно сочетание правильных синергий и операционной независимости влияет на долгосрочный рост прибыли и капитализации компаний»,— подчеркнул Сергей Батехин.

Стоимость активов составит 35 млрд руб. Покупку планируется завершить во втором квартале 2026 года после получения всех необходимых корпоративных и регуляторных согласований. Финансироваться она будет за счет заемных средств, что позволит не отвлекать капитал и ресурсы группы от ключевых операционных бизнесов Т, говорится в сообщении «Т-Технологий».

Сделка включает в себя сервис объявлений о продаже транспорта «Авто.ру», B2B-платформу «Авто.ру Бизнес», объединяющую продукты и сервисы для развития автобизнеса, а также F&I-платформу (finance & insurance) для автодилеров «еКредит».

Ранее владелец Интерроса Владимир Потанин пояснял, что стратегия по развитию компании состоит в том, чтобы создавать инвестиционные платформы для дальнейшего роста, и называл «Т-Технологии» ярким примером такой платформы. «Она сама развивается, плюс на ее базе развивается банковский сервис, финтеховский, а дальше — искусственный интеллект, различного рода предиктивные технологии, телефония, много всего. Когда есть ядро, на него легче нанизывать какие-то дополнительные элементы»,— говорил он.