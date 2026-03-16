Пользователи Telegram в России пожаловались на масштабный сбой

Утром 16 марта пользователи Telegram в России начали сообщать о неполадках в работе мессенджера. Согласно данным «Сбой.рф» на 11:00 мск, с начала суток поступило более 2,5 тыс. жалоб.

Сервис Detector404 зафиксировал более 8 тыс. сообщений о неполадках за сутки. Наиболее частые комментарии пользователей гласят, что у мессенджера не работает ни одна версия — web, desktop, mobile. Больше половины жалоб поступили из Москвы и области. Также на проблемы пожаловались жители Санкт-Петербурга и других регионов Центральной России.

В Госдуме на прошлой неделе заявили, что VPN в России могут заблокировать в течение полугода. По словам зампреда комитета по информационной политике Андрея Свинцова, у Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать трафик таких сервисов, а у спецслужб — полномочия ограничивать или блокировать их. В Роскомнадзоре отказались комментировать слова депутата Свинцова о том, что скоро «Telegram будет также тупить и через VPN».

Опрошенные «Ъ FM» эксперты считают, что блокировка Telegram уже началась. «Торможение есть давно, но вчера появились жалобы на то, что перестала работать Desktop-версия Telegram, — отметил президент Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ Алексей Амелькин. — Тесты показывают, что, скорее всего, все зависит от сети связи — сотовой, стационарной — а также от региона и даже места. Госорганы применяют разные условия в разных регионах, возможно, это для теста. Поэтому нет единообразия».