Собянин: на подлете к Москве сбили 250 БПЛА за двое суток

За двое суток средства ПВО сбили около 250 беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже», — уточнил он в Telegram. Мэр поблагодарил Минобороны РФ «за профессиональную, самоотверженную работу».

По данным Сергея Собянина, за прошедшую ночь и раннее утро на подлете к столице сбили 40 БПЛА. Для аэропортов московского авиаузла действуют ограничения.