Ставрополье обновит системы теплоснабжения в 170 МКД

Ставропольский край в 2026 году капитально отремонтирует внутридомовые системы теплоснабжения в 170 многоквартирных домах, сообщили в региональном МинЖКХ.

Подрядчики демонтируют устаревшие коммуникации и установят современные трубы, которые выдерживают больший износ и экономят энергию. Работы охватят замену разводящих трубопроводов, стояков и подводок к отопительным приборам, а также восстановление панельного отопления.

Мастера смонтируют новую запорную арматуру и автоматические балансировочные клапаны, обновят теплообменники, насосы и изоляцию. После завершения они проведут гидравлические испытания, чтобы гарантировать надежность систем. Министр ЖКХ края Александр Рябикин подчеркнул, что обновление обеспечит стабильное отопление и комфортную температуру в квартирах. В 2025 году такие работы охватили всего 20 домов, а в этом году их объем вырастет почти в десять раз.

Программа реализуется в рамках регионального плана капремонта общего имущества МКД. Она фокусируется на старом жилом фонде, где износ сетей достигает критических значений. Рябикин отметил, что даже один старый участок в стояке снижает температуру во всем доме, поэтому подрядчики меняют коммуникации полностью. В 2025 году край направил на модернизацию ЖКХ 12,7 млрд рублей, в том числе на тепловые сети — теплоснабжающие компании заменили 21 км труб.

В 2026 году Ставрополье продолжит масштабное обновление инфраструктуры. Краткосрочный план предусматривает ремонт свыше 300 внутридомовых систем отопления, водоснабжения, электроснабжения и водоотведения. Регион получит 1 млрд руб. из федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» — в два раза больше, чем в прошлом году. Эти средства снизят аварийность и потери тепла.

Губернатор Владимир Владимиров лично контролирует работы. Параллельно обновляется водоснабжение: в 2026 году подрядчики отремонтируют системы в 199 МКД и водоотведение — в 154 домах. Аналогичные меры применят и к теплу — заменят трубы, арматуру, теплоизоляцию, насосы. Модернизация повысит надежность для десятков тысяч жителей. В прошлом регион уже сократил аварийность на 2% ежегодно за счет замены 313 км сетей в 2023–2024 годах. Теперь Ставрополье наращивает темпы, чтобы подготовить жилье к отопительному сезону 2026–2027 годов. Работы финансируют из краевого бюджета и фондов капремонта.

Станислав Маслаков