В зоне особого интеллекта

Новая версия законопроекта об искусственном интеллекте (ИИ) дополнена регулированием энергоснабжения ЦОДов и суперкомпьютеров. Документ вводит понятие специальных энергетических зон и перечень приоритетных объектов, для которых предусмотрены льготные тарифы, ускоренное присоединение к сетям и бюджетное финансирование инфраструктуры. Эксперты считают, что регулирование рассчитано только на крупных игроков рынка, у которых есть возможность обеспечить инфраструктуру для ИИ.

Правительство РФ подготовило новую версию законопроекта об искусственном интеллекте, который среди прочего впервые вводит меры поддержки энергоемкой инфраструктуры для ИИ. Как следует из текста документа (есть в распоряжении “Ъ”), разработчики предлагают создать в России специальные энергетические зоны с особыми условиями для центров обработки данных и суперкомпьютеров, включая льготные тарифы на электроэнергию, ускоренное технологическое присоединение и прямое бюджетное финансирование строительства электросетей. Эти положения содержатся в новых ст. 20 и ст. 21 законопроекта.

Изменения вводят комплекс мер, призванных решить проблему дефицита доступной электроэнергии для вычислительных мощностей, необходимой, в частности, для развития ИИ в России.

Ст. 20 закрепляет понятие приоритетных ЦОДов и суперкомпьютеров для ИИ. Правительство сможет утверждать их перечень, а включенным в него объектам будет положен пакет преференций: льготное и ускоренное технологическое присоединение к сетям, пониженные тарифы на электроэнергию, долгосрочные договоры на поставку мощности, налоговые льготы и прямое бюджетное финансирование.

Ст. 21 подразумевает создание «специальных энергетических зон» — территории, где для размещения ЦОДов будет действовать особый режим энергоснабжения, включая единые тарифы на передачу электроэнергии и строительство необходимой сетевой инфраструктуры за счет бюджета. По сути, это попытка создать кластеры с гарантированным и дешевым доступом к энергии, чтобы масштабировать вычислительную инфраструктуру для ИИ.

В настоящее время законопроект разрабатывается, пояснили “Ъ” в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко. Финальной версии документа нет, преждевременно говорить о конкретных положениях законопроекта. Как ранее писал “Ъ”, правительство с начала года ведет межведомственное согласование рамочного закона об ИИ, в ранних версиях которого основной фокус делался на классификации моделей («суверенные», «национальные») и требованиях к их сертификации (см. “Ъ” от 27 февраля). Параллельно развернулась дискуссия между Минцифры и Минэнерго: ведомства не сошлись в подходе к тарификации стремительно растущего энергопотребления ЦОДов, необходимых в том числе для обучения ИИ (см. “Ъ” от 12 марта). “Ъ” направил запрос в Минэнерго.

Электроэнергия для обучения современных моделей ИИ уже стала не вспомогательным ресурсом, а главным ограничителем масштаба, считает независимый эксперт в сфере ИИ и IT Алексей Лерон.

Для России это особенно критично, потому что страна одновременно имеет сильную генерацию и слабое место в скорости сетевого присоединения, региональной доступности резервируемой мощности и предсказуемости тарифов для крупных ЦОДов.

Директор по развитию ИИ в компании «Т-Технологии» Алексей Шпильман считает, что нужно также разделить ЦОДы на те, что используются для инференса (применения моделей ИИ, в том числе больших языковых моделей) и для их обучения. В первом случае критична задержка сигнала, поэтому дата-центры должны находиться ближе к пользователям. Для ЦОДов, задействованных в обучении моделей, месторасположение имеет меньше значения.

«Законопроект в текущей редакции может привести к "перекосу" в пользу крупных игроков, однако только они могут позволить себе содержать и — самое главное — окупать работу ЦОДов и суперкомпьютеров»,— отмечает источник “Ъ” на рынке ЦОДов. Но нужно также предусмотреть льготы для ЦОДов, обрабатывающих запросы конечных пользователей к ИИ, считает он.

Как отмечает независимый эксперт по энергетике Дмитрий Стапран, построить ЦОДы для обучения модели сегодня действительно можно в любом отдаленном уголке страны, однако через какое-то время технологии продвинутся вперед, и для этих целей потребуется новый ЦОД с новой внутренней архитектурой и GPU-ускорителями. Тогда ЦОД предыдущего поколения логично будет перевести в категорию, которая обеспечивает инференс, но скорость передачи данных снова становится критичной.

Филипп Крупанин