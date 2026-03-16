Дубль Тарасенко не спас «Миннесоту» от поражения «Торонто» в матче НХЛ

«Торонто Мейпл Лифс» на выезде победил «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Тарасенко (справа)

Фото: Abbie Parr / AP Владимир Тарасенко (справа)

Фото: Abbie Parr / AP

В составе «Торонто» дублем отметился Бенуа-Оливье Гру, также отличились Морган Райлли и Мэттью Найз. У «Миннесоты» две шайбы забросил Владимир Тарасенко. Россиянин добрался до отметки в 700 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету форварда 322 гола и 378 результативных передач в 892 матчах.

«Торонто» с 70 очками по итогам 68 матчей занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Миннесота», набравшая 88 баллов в 68 играх, располагается на третьей строке Центрального дивизиона.

В других матчах дня «Эдмонтон Ойлерс» дома победил «Нэшвилл Предаторс» — 3:1. Единственную шайбу в составе проигравших забросил российский нападающий Федор Свечков.

«Оттава Сенаторс» на своем льду одолел «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 7:4. У хозяев две передачи отдал защитник Артем Зуб. В составе гостей ассистентским дублем отметился защитник Шакир Мухамадуллин.

Таисия Орлова