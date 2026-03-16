Экс-губернатор Свердловской области Куйвашев возглавил компанию в Москве

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев получил должность генерального директора консалтинговой компании «Прогресс» в Москве, следует из данных «СПАРК». По данным ЕГРЮЛ, она была зарегистрирована 13 марта с уставным капиталом 1 млн руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из данных «Спарк» следует, что компания осуществляет деятельность в области права и работает на ул. Воронцовская, 25.

Евгений Куйвашев возглавлял Средний Урал с 2012 года. В марте прошлого года его на посту губернатора Свердловской области по решению президента Владимира Путина сменил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, который в 2012-2016 годах руководил свердловским правительством в должности председателя.

Ирина Пичурина