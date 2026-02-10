На строительство развязки на въезде в Белгород направили 909 млн рублей

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области начало искать подрядчика для строительства транспортной развязки на подъездной дороге от улицы Красноармейской до микрорайона «Юго-западный-2». Начальная цена контракта составляет 909, 5 млн руб. Выполнить работы планируют в срок с 1 мая 2026 года до 30 ноября 2027-го. Информация была опубликована на портале госзакупок 10 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В региональном минтрансе в конце января анонсировали реконструкцию подъездной дороги и строительство развязки по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Сейчас здесь часто образуются пробки, особенно на въездах к кольцевому пересечению. Также здесь есть регулируемый железнодорожный переезд, который находится на одном уровне с дорогой. В рамках реконструкции предусмотрено устройство нового пересечения со светофорным регулированием (Кашарский проезд — улица Белгородской Сирени), что должно существенно улучшить ситуацию с движением. Также планируется строительство пересечения Кашарского проезда с железной дорогой, которое будет находиться на разных уровнях»,— пояснили в министерстве.

Работы по возведению развязки оплатят из областной казны. Аванс не предусмотрен. Основной объем средств — 561 млн руб. — перечислят в 2027 году.

Заявки на участие в торгах принимают до 27 февраля. Итоги аукциона подведут 4 марта.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что липецкие власти в одностороннем порядке расторгли договор с тамбовским ООО «Аркс7» на строительство Западного обхода города Лебедянь. Итоговая стоимость контракта составляла 491,9 млн руб.

Денис Данилов