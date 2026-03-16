Медведев уступил Синнеру в финале «мастерса» в Индиан-Уэллсе

Россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финальном матче турнира категории Masters 1000 Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Индиан-Уэллсе. Общий призовой фонд состязания составил $9,4 млн.

Даниил Медведев

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

Теннисисты провели на корте около двух часов. Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). 24-летний итальянец, занимающий второе место в рейтинге ATP, завоевал свой 25-й титул в карьере и первый в этом году.

30-летний Даниил Медведев по итогам турнира в Индиан-Уэллсе вернулся в топ-10 мировой классификации. До соревнования он располагался на 11-й строке. В текущем сезоне россиянин трижды выходил в финал турниров ATP, ранее он взял титулы в Брисбене и Дубае.

«Отличный турнир, отличный уровень — включая сегодняшний матч. Конечно, я немного разочарован тем, что в некоторых моментах я мог бы сыграть лучше»,— приводит пресс-служба ATP слова Даниила Медведева. Также он подчеркнул, что «доволен своей игрой» и «рассчитывает чаще демонстрировать такой теннис».

Таисия Орлова