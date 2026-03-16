Новую конституцию Казахстана поддержали более 87% избирателей

87,15% граждан Казахстана поддержали принятие новой конституции, сообщили в Центральной избирательной комиссии республики. Предварительные результаты голосования обнародовали сегодня утром.

«Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 7 млн 954 тыс. 667 человек, или 87,15%»,— указано в сообщении, размещенном на официальном сайте казахстанского ЦИК.

Явка на референдуме составила 73,12%. Всего в голосовании поучаствовали более 9,1 млн человек.

В ночь на 16 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с результатами экзит-полла, проведенного во время республиканского референдума. На выступлении после оглашения результатов экзит-полла он признал, что граждане поддержали конституционную реформу. Господин Токаев назвал референдум «историческим событием». По его словам, «народ в ходе голосования предопределил дальнейший ход истории и судьбу Казахстана».

Референдум по новой конституции Казахстана прошел 15 марта. Касым-Жомарт Токаев, инициировавший изменения, предложил создать однопалатный парламент вместо двухпалатного, а также вернуть должность вице-президента. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ, которые присутствовали на референдуме по новой конституции Казахстана, отметили, что новый основной закон соответствует всем нормам права.

Подробнее о референдуме — в материале «Ъ» «Астана выстраивает "более точный баланс"».

Анастасия Домбицкая