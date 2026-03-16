Здание за Макаровским мостом на Челюскинцев продают за 198 млн руб.

На торгах продадут здание в центре Екатеринбурга на ул. Челюскинцев, 5, литер О за Макаровским мостом за 198 млн руб. Как указано на площадке торгов, на аукцион выставили нежилое здание площадью 728,2 кв. м и земельный участок под ним. Приказ о приватизации выпустило Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) в феврале этого года.

Заявки на участие в аукционе начали принимать 3 марта, прием открыт до 1 апреля. Торги проведут 3 апреля, шаг аукциона составит 1,98 млн руб.

Напомним, в 2024 году администрация Екатеринбурга продала здание по соседству на ул. Челюскинцев, 5, литер К. Заброшенное здание, ранее относившееся к ЦГБ № 2 выкупили за 802 млн руб. В 2022 году два здания бывшей больницы на Челюскинцев, 5 под литерами Д и М выкупил застройщик «Брусника». У девелопера есть планы по застройке данной территории. Компания предлагала снести эти здания и построить на их месте новый квартал.

Девелопер занимается территорией у Макаровского моста с 2015 года в рамках программы развития застроенных территорий (РЗТ). Компания вела расселение двух- и трехэтажных домов на улице Папанина.

Мария Игнатова