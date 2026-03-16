Роспотребнадзор проверяет данные о вспышке кишечной инфекции на Пхукете

Роспотребнадзор сообщил, что направил запрос в Минздрав Таиланда и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) в связи с сообщениями о случаях заболеваний кишечной инфекцией у российских туристов в отеле на Пхукете. В нем ведомство просит предоставить официальные данные по результатам расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.

Роспотребнадзор, не называя издание, которое сообщало о вспышке инфекции, отметил, что в публикации говорилось о «массовом заболевании кишечной инфекцией и конъюнктивитом у российских туристов». После этой публикации Роспотребнадзор взял ситуацию под свой контроль. Запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия, указывает ведомство.

Мария Барановская