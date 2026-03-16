Георгиевский городской суд получил новое назначение

В Георгиевском городском суде состоялось представление нового судьи. Впервые назначенная на должность Любовь Грехова торжественно принесла присягу, сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Любовь Грехова была назначена на должность указом Президента РФ от 16 февраля 2026 года № 93 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».

«Любовь Грехова в присутствии судей и работников аппарата Георгиевского городского суда, а также мировых судей судебных участков Георгиевского района в торжественной обстановке приняла присягу судьи, поклялась честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастной и справедливой, как велят ей долг судьи и совесть», — говорится в сообщении.

