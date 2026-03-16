Мемы не зашли

Администрация Дональда Трампа пошла на противоречивый медийный эксперимент, решив подать общественности войну в Иране в качестве видеомемов, прибегнув к эстетике видеоигр и спортивных симуляторов для демонстрации реальных воздушных ударов. Но попытка стереть грань между настоящими военными действиями, в ходе которых гибнут люди, и развлекательным контентом вызвала у многих скорее отторжение.

Фото: Vahid Salemi / AP Волонтер среди разрушенных в результате обстрелов зданий в Тегеране

В последние дни сразу несколько американских изданий обратили внимание на новую затею администрации Трампа при освещении иранской кампании, которую можно описать как «мемификация» боевых действий. Речь идет о десятках коротких роликов на официальных страницах администрации в TikTok и соцсети X, которые сочетают кадры американо-израильских ударов по иранским объектам с фрагментами из видеоигр, анимации и спортивных симуляторов. Для создания «мемов» Белый дом использует, например, отсылки к современной поп-культуре: от видеоигры Grand Theft Auto до мультфильма «Губка Боб».

По данным WSJ, производством контента занимается команда Белого дома, состоящая примерно из 15 человек в возрасте от 20 до 30 лет.

Официальный TikTok-аккаунт, созданный в августе, опубликовал уже свыше сотни материалов с начала конфликта.

Видео, размещенные в последние дни, имитируют формат популярных онлайн-платформ. Так, ролик с темой из Wii Sports (симуляция спортивного состязания) совмещен с реальными кадрами взрывов в Иране, за которыми следует фраза диктора: «Выбил за пределы поля». В другом — профессиональный игрок в боулинг «сбивает» кегли с подписями «чиновники иранского режима», а в третьем перед нарезкой авиаударов мультипликационный персонаж Губка Боб произносит: «Хочешь, сделаю это снова?»

Между тем, по данным Пентагона, в результате иранских атак погибли 7 американских военнослужащих, около 140 получили ранения. И на этом фоне попытка представить боевые действия в виде шутливых видео вызвала мощную волну общественной критики.

Реакция со стороны демократов ожидаемо оказалась жесткой. Конгрессмен Тед Лью, ветеран ВВС США, опубликовал фото церемонии передачи останков погибших солдат и обратился к администрации: «Вместо детских видео — вот реальный снимок американцев, отдавших жизнь. Как вы собираетесь защитить наших военных и остановить Иран?» Сенатор Рафаэль Уорнок продолжил: «Война — не шутка. Это не игра». Он напомнил, что в то время, как в сети распространяются «веселые ролики», «дома ждут гробов, укрытых флагами».

Юмор, с которым в администрации Белого дома подошли к этой войне, не оценили и некоторые союзники Трампа. Ведущий-консерватор подкаста All-In из ближнего круга Белого дома Джейсон Калаканис написал в X: «Те, кто делает и одобряет эти видео, остановитесь. Люди умирают: и американцы, и иранцы».

Но критика инициаторов кампании ничуть не притормозила. Администрация «продолжит демонстрировать, как в реальном времени уничтожаются ракеты, заводы и мечты Ирана о ядерном оружии», заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

«Никакая идея не считается слишком глупой» для TikTok, заявил изданию WSJ, в свою очередь, представитель Белого дома. И добавил, что те, кто критикует подобное за безвкусие или «игровизацию войны», на деле «выступают против миссии Америки».

Эксперты тем временем предупреждают, что «игровая» эстетика может серьезно повредить имиджу США за рубежом. Как отметил один из источников The Hill, мемы «сводят сложную и важную ситуацию — вооруженный конфликт — к мультяшному кадру»: «Превращая трагедию в игру или комикс, мы вытесняем из сознания реальность происходящего». И такое восприятие лишь укрепит мнение о несерьезности Вашингтона в глазах мировых лидеров, добавил эксперт.

Такое поведение «плохо сочетается с американской историей, где участие в боевых действиях никогда не становилось поводом для веселья», добавил профессор школы коммуникации Университета Южной Калифорнии Николас Калл. «Послание, которое улавливают союзники, звучит так: нам все равно, мы Америка — убирайтесь с дороги»,— отметил он тому же изданию.

Отметим, что схожую тактику упрощения сложной реальности до эмоциональных мемов, где насилие воспринимается через призму шутки, Запад использовал и раньше, например, в контексте украинского конфликта. Однако самое свежее на сегодняшний день исследование YouGov относительно реакции аудитории на такого рода мемы в 2025—начале 2026 годов (оно оценивало десять постов в X от Министерства внутренней безопасности на темы миграции и внешних угроз) показало, что большинство относится к таким подходам негативно. При этом чаще всего восприятие такого рода кампаний как несоразмерную несерьезность перед лицом реальных угроз возникло среди демократов и независимых избирателей.

Екатерина Мур, Вашингтон