Москвичей призвали не менять зимнюю резину из-за нестабильной температуры

Власти Москвы призвали водителей пока не менять зимнюю автомобильную резину на летнюю из-за неустойчивой плюсовой температуры. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

«Напоминаем, что еще рано выезжать на мотоциклах, а автомобилистам — менять зимние шины на летние»,— уточнили в ведомстве.

Также в департаменте предупредили, что вечером ожидаются затруднения движения в центре, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в Московскую область.

По прогнозам синоптиков, 17–18 марта в Москве возможна облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. Дневная температура составит +6…+11 °C, ночью будет -3…+2 °C.