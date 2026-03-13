Апрельское тепло в Москве сохранится до конца следующей недели

Теплая погода, соответствующая апрельским значениям, сохранится в Москве в выходные и на следующей неделе. Об этом сообщила «Интерфаксу» ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Если в конце недели, в выходные дни, температура будет превышать норму где-то на 6--8 градусов, то в начале следующей недели немного понизится температура, но все равно она будет выше нормы на 2--4 градуса и соответствовать апрельским значениям»,— сказала госпожа Паршина.

14 марта в столичном регионе ожидается солнечная погода: ночью -1…+1 °C, днем +12…+14 °C. 15 марта осадков не прогнозируют, ночью 0…+2 °C, в центре города +1…+3 °C, днем +10…+12 °C.

16 марта ночью похолодает до +2…+4 °C, днем +9…+11 °C. 17–18 марта возможна облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. Дневная температура составит +6…+11 °C, ночью -3…+2 °C. С 19 по 22 марта прогнозируют переменную облачность без существенных осадков: ночью -4…+1 °C, днем +6…+11 °C.