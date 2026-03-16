В 2026 году в России откроется на 30% меньше фудхоллов

В 2026 году в России планируют открыть 14 фудхоллов общей площадью 52 тыс. кв. м. Как подсчитали в NF Group, год к году количество новых проектов сократится на 30%. Так, в прошлом году были запущены 20 площадок на 46,5 тыс. кв. м. Относительно 2024 года число открытий снизится вдвое.

Ниша фудхоллов постепенно заполняется, отметила в беседе с «Ъ» эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Формат, по ее мнению, уже присутствует в большинстве регионов как отдельно стоящее здание либо в составе торгцентра.

На фудхоллах может сказываться и общее охлаждение рынка общепита: согласно Focus Technologies, количество чеков в заведениях Москвы в 2025-м сократилось на 4%. Активность потребителей снижается из-за падения покупательной способности, отмечает гендиректор RestCon Елена Перепелица.

Подробнее — в материале «Ъ» «Общепит уже приелся».