Общепит уже приелся

В 2026 году в России готовятся к открытию 14 фудхоллов. Это на 30% меньше, чем в 2025 году, и в два раза меньше, чем в 2024-м. Снижение количества открытий связано с насыщением и общим охлаждением рынка общепита. Рестораторы осторожно подходят к запуску новых проектов, и искать арендаторов фудхоллам становится все сложнее.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В 2026 году в России заявлены к открытию 14 фудхоллов общей площадью 52 тыс. кв. м, подсчитали в NF Group. Год к году количество новых проектов сократится на 30%: в 2025 году запустились 20 площадок на 46,5 тыс. кв. м. Относительно 2024 года число открытий снизится в два раза. Управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский также прогнозирует сокращение темпов вывода на рынок новых проектов, хотя и не приводит конкретных цифр.

Формат фудхоллов в России развивается с 2014 года. Он предполагает, что на площади от 1,3 тыс. до 13 тыс. кв. м работает множество заведений общепита. Значительная их часть — корнеры. Пик открытий фудхоллов в России был в 2022 году, когда, согласно NF Group, запустились сразу 33 новых объекта.

Ниша фудхоллов постепенно заполняется, констатирует эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Формат, по ее мнению, уже присутствует в большинстве регионов как отдельно стоящее здание либо в составе торгцентра. Совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный считает, что операторы фудхоллов стали осторожнее относиться к новым проектам. Из-за высоких рисков новички часто вынуждены закрывать свои объекты. Согласно NF Group, в 2025 году в России завершили работу девять фудхоллов на 9 тыс. кв. м, в 2024-м — также ушли с рынка девять объектов.

На фудхоллах может сказываться и общее охлаждение рынка общественного питания: согласно Focus Technologies, количество чеков в заведениях Москвы в 2025 году сократилось на 4%. Активность потребителей снижается из-за падения покупательной способности, отмечает гендиректор RestCon Елена Перепелица. Многие кафе и рестораны, по ее словам, сейчас закрываются. Привлекать арендаторов в фудхоллы стало сложнее, многие и сейчас избирательно подходят к выбору площадок, поясняет Николай Казанский.

Ситуация в ближайшей перспективе вряд ли изменится. Новых концепций общепита сейчас мало и наполнять фудхоллы нечем, считает господин Рогозный. Спрос на франшизы ресторанов в 2025 году, по словам основателя каталога франшиз Buisinessmens.ru Юрия Богомолова, потерял год к году 26,1%. Это самое заметное снижение среди всех крупных категорий. Наличие сильных якорных арендаторов в то же время необходимо для успешного функционирования фудхолла, говорит Анна Рождественская. Но для самих рестораторов работа с ними не всегда привлекает: генерировать значительный трафик получается далеко не у всех операторов.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева говорит, что новые проекты фудхоллов становятся более крупными и концептуальными, нередко сочетая функции общепита и досуга. Средняя площадь готовящегося к открытию проекта в 2026 году, по ее словам, 3,7 тыс. кв. м. Год к году значение увеличилось на 60,9%.

Основатель StrEAT Максим Попов отмечает, что будущее проектов именно за развитием развлекательного ядра: «Ходить в фудхоллы просто за едой люди уже не готовы». Эксперт считает целесообразным предлагать гостям широкую концертную программу. Это, по его словам, формирует у потребителей ощущение, что за те же деньги они получают значительно больше. Самыми интересными регионами для формата остаются города-миллионники, где есть молодая аудитория с привычкой проводить время вне дома, говорит вице-президент Союза торгцентров Павел Люлин.

Дарья Андрианова