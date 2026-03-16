Крупные промпредприятия Китая увеличили производство на 6,3% с начала года

Объем промышленного производства в Китае в январе—феврале вырос к аналогичному периоду прошлого года на 6,3%, сообщает Национальное бюро статистики КНР (NBS). Цифры отражают объем производства промпредприятий с годовым доходом от 20 млн юаней (почти $2,8 млн).

В обрабатывающей промышленности отмечен рост на 6,6%, в добывающей отрасли — на 6,1%. Производство электроэнергии, тепла, воды и газа дало рост в 4,7%. В машиностроении показатель вырос на 9,3%, в хайтеке — на 13,1%. В частности, производство промышленных роботов выросло на 31,1%, до 143,6 тыс., а литий-ионных аккумуляторов — на 42,6%.

Объем производства крупных промпредприятий Китая в 2025 году вырос к предыдущему на 5,9%. Что касается финансовых показателей, то Национальное бюро статистики КНР ранее сообщало о годовом росте прибыли у данной группы предприятий на 0,6%, до почти 7,4 трлн юаней ($1 трлн 60 млрд).

Эрнест Филипповский