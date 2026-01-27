Крупные промпредприятия Китая в 2025 году нарастили прибыль на 0,6%

Совокупная прибыль основных промышленных предприятий Китая в 2025 году выросла к предыдущему году не значительно — по предварительным оценкам, на 0,6%, до почти 7,4 трлн юаней ($1 трлн 60 млрд), следует из опубликованных во вторник данных Государственного статистического управления КНР. Отчет охватывает предприятия с годовой выручкой не менее 20 млн юаней ($2,8 млн), передает «Синьхуа».

Агентство отмечает, что таким образом прервана трехлетняя полоса спада. Основными движущими силами роста стали производство оборудования и высокотехнологичное производство.

По данным статуправления, почти тройной прирост прибыли отмечен в черной металлургии. В производстве электроники рост составил почти 20%. Вместе с тем, просели добывающие компании. Так, в угледобыче зафиксировано сокращение прибыли на 42%, в нефтегазовой отрасли — почти на 19%.

Также статистика показывает рост прибылей компаний с иностранным участием на 4,2%. Доходы госпредприятий сократились почти на 4%.

Эрнест Филипповский