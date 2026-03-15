Рядом с Москвой сбили больше 50 беспилотников за день

Силы ПВО с 22:50 мск до 23:43 мск уничтожили десять беспилотников, летевших на Москву. С начала дня количество БПЛА, сбитых рядом с городом, достигло 54, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина, опубликованных в Telegram.

На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил господин Собянин. Других подробностей он не привел.

Сейчас столичные аэропорты — Внуково, Домодедово и Шереметьево — работают в ограниченном режиме, сообщили в Росавиации. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с «соответствующими органами». Расписание некоторых рейсов может измениться, уточнили в федеральном авиационном агентстве.