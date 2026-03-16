Пол Томас Андерсон получил свой второй «Оскар»

Пол Томас Андерсон получил «Оскар» как лучший режиссер. Наградой отметили его работу над фильмом «Битва за битвой». Это уже вторая статуэтка, присужденная кинематографисту на сегодняшней церемонии. Первую ему присудили за лучший адаптированный сценарий.

Фото: Mike Blake / Reuters

До этого господин Андерсон ни разу не завоевывал «Оскар», хотя за свою карьеру он был номинирован 14 раз. Его фильм — «Битва за битвой» — представлен в 13 номинациях, и победил уже в четырех из них. Киноакадемия отметила работу актера Шона Пенна, вручив ему премию в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», также наградила фильм за лучший кастинг — эта номинация была введена впервые.

Сценарий фильма основан на романе «Вайнленд» Томаса Пинчона. Фильм рассказывает о жизни участников леворадикальной экстремистской группировки, членам которой пришлось пуститься в бега.

