Рядом с Москвой сбили 20 беспилотников
Атака беспилотников на Москву возобновилась. Силы ПВО отразили 20 дронов. БПЛА летели на город, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Хронология отражения атаки выглядела следующим образом:
- 2:34: первые два БПЛА;
- 2:46: еще два дрона;
- 2:59: группа из шести беспилотников;
- 3:08: еще пять дронов.
Позже, в 3:20 мск, господин Собянин сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Других подробностей мэр не привел.
Вчера силы ПВО сбили больше 50 беспилотников рядом с Москвой. Удары по столице тогда закончились около 23:40 мск.
Работа столичных аэропортов ночью не прекращалась. В час ночи пресс-служба Росавиации сообщила о вводе ограничений для аэропорта Калуги.