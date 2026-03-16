Рядом с Москвой сбили 20 беспилотников

Атака беспилотников на Москву возобновилась. Силы ПВО отразили 20 дронов. БПЛА летели на город, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Хронология отражения атаки выглядела следующим образом:

2:34: первые два БПЛА;

еще два дрона;

группа из шести беспилотников;

3:08: еще пять дронов.

Позже, в 3:20 мск, господин Собянин сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Других подробностей мэр не привел.

Вчера силы ПВО сбили больше 50 беспилотников рядом с Москвой. Удары по столице тогда закончились около 23:40 мск.

Работа столичных аэропортов ночью не прекращалась. В час ночи пресс-служба Росавиации сообщила о вводе ограничений для аэропорта Калуги.