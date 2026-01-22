Мультфильм Константина Бронзита «Три сестры» номинирован на «Оскар»

Мультфильм российского художника-мультипликатора Константина Бронзита «Три сестры» вошел в список номинантов на 98-ю премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

В титрах господин Бронзит указан под другим именем — Тимур Когнов. «Я попробовал, а получится ли у меня стать снова Константином Бронзитом, обнулившись, не будучи Константином Бронзитом? Вылезти только за счет качеств фильма. Это был страшный риск»,— рассказал Константин Бронзит РБК. При этом на «Оскар» фильм был подан под настоящим именем, уточнил он.

Помимо «Трех сестер», на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» номинированы следующие работы:

«Бабочка» Флоранс Мьель;

«Вечнозеленый» Натана Энгельхардта и Джереми Спирса;

«Девушка, которая плакала жемчугом» Мацека Щербовского и Криса Лависа;

«Пенсионный план» Джона Келли.

До этого работы Константина Бронзита были дважды номинированы на «Оскар». В 2009 году — мультфильм «Уборная история — любовная история», в 2016-м — «Мы не можем жить без космоса». Мультфильм «На краю земли» был номинирован на премию Французской академии кинематографических искусств «Сезар». Господин Бронзит участвовал в создании проектов «Приключения в Изумрудном городе», «Карлик Нос», «Лунтик и его друзья», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Иван Царевич и Серый Волк 6» и других.