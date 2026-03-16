Макрон: Иран расплачивается за хаос и бесконтрольную эскалацию

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он потребовал от него прекратить удары по странам Ближнего Востока и напомнил, что Париж готов защищать свои интересы и своих региональных партнеров. Президент также потребовал восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе.

«Бесконтрольная эскалация, свидетелями которой мы являемся, ввергает весь регион в хаос, что влечет за собой серьезные последствия как сегодня, так и в ближайшие годы. Народ Ирана, как и народы всего региона, платит за это свою цену»,— написал господин Макрон в соцсети X.

Президент считает, что мир и безопасность в регионе могут принести только изменения в политической системе. «Система должна гарантировать, что Иран никогда не приобретет ядерное оружие, а также противостоять угрозам, исходящим от его программы баллистических ракет и его дестабилизирующей деятельности в регионе и на международной арене»,— заявил Эмманюэль Макрон.

Неделю назад господин Макрон объявил о подготовке «оборонной миссии» для возобновления безопасного судоходства в Ормузском проливе. После этого Франция и Италия начали переговоры с Ираном о гарантиях безопасного прохода через морской путь. Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что европейский флот не готов сопровождать корабли через Ормузский пролив, если возникнет риск нападения со стороны Ирана. Страны ЕС, по словам собеседников газеты, опасаются эскалации войны.