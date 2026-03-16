Московские аэропорты возобновили работу

С трех аэропортов Москвы — Внуково, Домодедово, Шереметьево — сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Использование воздушного пространства в воздушном регионе было временно ограниченно, объясняли в авиационном агентстве. Аэропорты принимали и отправляли рейсы только по согласованию с «соответствующими органами».

Вчера российские силы ПВО сбили больше 50 беспилотников, летевших на Москву. Власти не сообщали о каких-либо последствиях этих налетов.