Причиной столкновения трамваев в Москве стал сбой системы управления

Причиной столкновения трамваев в Москве стал сбой в работе системы управления вагоном. К такому выводу пришла комиссия из специалистов Московского метрополитена и компании–производителя трамваев, сообщили в столичном Дептрансе.

«Сервисная компания производителя трамвайных вагонов в настоящее время проводит дополнительное обследование всех подобных систем во всех вагонах этой серии, чтобы исключить подобные ситуации в будущем»,— говорится в заявлении ведомтсва.

Представители пресс-службы также отметили, что водитель трамвая действовала профессионально и в строгом соответствии с должностной инструкцией. В Дептрансе ее охарактеризовали как опытного водителя со стажем 23 года.

Сегодня около 9:30 мск на улице Водников в Москве столкнулись два трамвая. В аварии пострадали 22 человека, в том числе пятеро детей, погибших нет. В ГУ МВД России по Москве сообщили ТАСС, что один из трамваев сошел с рельсов из-за технической неисправности.

По подсчетам ТАСС, инцидент стал крупнейшим трамвайным происшествием в столице, не связанным с вмешательством других участников движения, за последние 10 лет. О контроле за установлением обстоятельств аварии заявила прокуратура Москвы.