Глава СКР затребовал проверку по факту избиения сотрудницы Астраханского ГМУ
Председатель СКР Александр Бастрыкин требует организовать проверку по факту информации об избиении сотрудницы Астраханского медицинского университета. Инцидент произошел 11 марта между 25-летним марокканцем и помощницей декана факультета по работе с иностранными студентами.
По словам ректора вуза Сергея Поройского, молодой человек был отчислен за академическую неуспеваемость. Он вступил в словесную перепалку с работницей университета, после чего избил ее. Женщину госпитализировали.
В полиции сообщали, что в отношении иностранца возбудили административное дело о мелком хулиганстве (ч. 1 и ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). По данному делу вчера проходил суд, уточнил господин Поройский. В УМВД добавили, что решается вопрос о привлечении бывшего студента к уголовной ответственности.
Следователи СКР взяли под свое расследование дело, которое ранее завели сотрудники внутренних дел, сообщили в информцентре ведомства. Александр Бастрыкин поручил руководителю астраханского следственного управления Ибрагиму Могушкову доложить о решении по результатам проверки.