Избивший преподавателя Астраханского ГМУ иностранный студент задержан

Полиция задержала 25-летнего иностранного студента Астраханского медицинского университета, который ударил преподавателя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным AST-NEWS, молодой человек напал на помощника декана факультета иностранных студентов в главном корпусе вуза. Источник издания сообщил, что девушка госпитализирована с различными травмами.

По предварительным данным, во время пары студенту не понравилось, что преподаватель сделала ему замечание после неправильного ответа, сказано в релизе полиции. Это разозлило иностранца, и он избил сотрудницу университета.

В отношении него возбуждено административное дело о мелком хулиганстве (ч. 1 и ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). Наказание назначит суд.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Нина Шевченко