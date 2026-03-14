Избивший преподавателя Астраханского ГМУ иностранный студент задержан
Полиция задержала 25-летнего иностранного студента Астраханского медицинского университета, который ударил преподавателя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
По данным AST-NEWS, молодой человек напал на помощника декана факультета иностранных студентов в главном корпусе вуза. Источник издания сообщил, что девушка госпитализирована с различными травмами.
По предварительным данным, во время пары студенту не понравилось, что преподаватель сделала ему замечание после неправильного ответа, сказано в релизе полиции. Это разозлило иностранца, и он избил сотрудницу университета.
В отношении него возбуждено административное дело о мелком хулиганстве (ч. 1 и ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). Наказание назначит суд.
Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.