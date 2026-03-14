Напавший на сотрудницу Астраханского ГМУ иностранный студент отчислен

Студент Астраханского медуниверситета, избивший 11 марта помощницу декана по работе с иностранными обучающимися, на момент инцидента уже был отчислен за неуспеваемость, прокомментировал ректор вуза Сергей Поройский. Он уточнил, что между сотрудницей и 25-летним марокканцем возникла словесная перепалка, в результате которой молодой человек напал на женщину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Господин Поройский отметил, что служба безопасности университета быстро отреагировала на инцидент и вызвала полицию. Пострадавшая сотрудница сейчас находится под наблюдением врачей. Ректор заверил, что ее здоровью ничего не угрожает.

Глава вуза подчеркнул, что студент отчислен без права последующего обучения. В отношении него избрана мера пресечения, сегодня проходит судебное заседание.

Нина Шевченко