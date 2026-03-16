Ставка на лояльность

Политически мотивированная смена руководителя центробанка часто оборачивается повышением инфляционных ожиданий и разгоном роста цен, выяснили аналитики МВФ, проанализировав 132 смены глав регуляторов в разных странах за 24 года. Невозможность проводить независимую денежно-кредитную политику (ДКП), как правило, означает оперативное снижение ставок, которое может стимулировать расширение экономики, но лишь краткосрочно. Дополнительное давление на устойчивый рост при этом оказывает выбор сторонников нетрадиционной монетарной политики. Яркий пример — Турция, центробанк которой до сих пор борется с последствиями такой ДКП.

Давление на центробанки со стороны властей может проявляться через кадровые решения — смены руководителей регуляторов, отмечают аналитики МВФ в свежем рабочем докладе. Изучение таких эпизодов позволяет точнее оценить фактическую степень независимости ДКП и ее влияние на макроэкономическую стабильность.

Аналитики МВФ проанализировали 132 смены глав центробанков в 28 странах за 2000–2024 годы. В выборку вошли 11 развитых и 17 развивающихся экономик, в частности США, Великобритании, зоны евро, Японии, Индии, Турции, Бразилии, Мексики, России, Украины и Венесуэлы. Из всех рассмотренных смен 50 (или около 38%) авторы классифицировали как «политически мотивированные», то есть связанные с недовольством властей проводимой ДКП или с желанием назначить более лояльного руководителя. Такие эпизоды заметно чаще фиксировались в развивающихся странах (45 из 93 смен руководителей), в развитых экономиках «политическими» авторы посчитали лишь 5 из 39 случаев.

Такие назначения заметно меняют ожидания рынка в отношении будущей монетарной политики. Внешние наблюдатели склонны считать, что «ставленник» власти будет проводить более мягкую ДКП и менее чутко реагировать на ускорение инфляции. Как правило, после подобных кадровых решений процентные ставки действительно оперативно снижаются, а инфляция и инфляционные ожидания начинают расти. Смягчение монетарной политики может дать кратковременный стимул экономической активности — более дешевые кредиты поддерживают инвестиции и потребление. Однако этот эффект, как отмечают авторы, оказывается непродолжительным: по мере ускорения инфляции устойчивость роста ослабевает.

Руководители, назначение которых было политически мотивировано, в среднем менее технократичны — среди них меньше людей с ученой степенью (34% против 60% среди независимых глав регуляторов). Кроме того, они чаще проводят нетрадиционную ДКП — сторонниками такого подхода считаются 36% (среди независимых руководителей — 12%). И именно назначение сторонников политики, при которой центробанк может сохранять низкие ставки, несмотря на рост инфляции, приводит к более серьезным негативным последствиям для экономик.

Инфляционные ожидания участников рынка в этих случаях хуже закрепляются у целевого для регулятора уровня и сильнее реагируют на неожиданные скачки цен. Об этом свидетельствуют рассчитанные авторами коэффициенты передачи инфляционного шока в ожидания — показатель того, насколько неожиданный рост инфляции влияет на пересмотр прогнозов будущей динамики цен. Полученные оценки показывают: если фактическая инфляция превышает ожидания на 1 процентный пункт (п. п.), то прогноз инфляции на следующий год при «нетрадиционной» ДКП в среднем пересматривается вверх на 0,94 п. п., а на трехлетний горизонт — на 0,2 п. п. Если же при политически мотивированной смене руководства регулятор проводит традиционную монетарную политику, эти показатели оцениваются в 0,45 п. п. и 0,03 п. п. соответственно. Фактически это указывает на более высокое доверие к центробанку и уверенность рынка в том, что регулятор сможет вернуть инфляцию к целевому уровню.

В этом контексте наиболее показательным примером остается Турция. В конце 2010-х и начале 2020-х годов власти страны несколько раз меняли главу центробанка в расчете на оперативное снижение ставок ради поддержки экономического роста. Несколько лет проведения нетрадиционной ДКП привели к разгону инфляции (летом 2022 года — выше 80%), а также заметному росту инфляционных ожиданий компаний и домохозяйств. С 2023 года центробанк, вернувшийся к классической монетарной политике (см. “Ъ” от 5 июня 2023 года), стремится их заякорить, но восстановление доверия граждан и бизнеса требует не только времени, но и значительных усилий.

Кристина Боровикова