Из-за нестабильной работы аэропорта Сочи продажи туров по России снизились до 6–8%
Продажи туров на российских курортах снизились с 10 до 6–8% год к году из-за падения спроса на отдых в Сочи. Это связано с нестабильной работой аэропорта, сообщает «Ъ».
По информации сервиса бронирования Travelata.ru, на период с мая по август 2026 года доля России в общей структуре продаж организованных туров составила 6%. Год к году показатель снизился на 4%. Снижение доли российских курортов в продажах туров на лето обусловлено также общим увеличением стоимости поездок и растущей конкуренцией с зарубежными направлениями.
Сервис «Слетать.ру» отмечает снижение показателя с 10 до 8% за год, а представители туроператора «Алеан» утверждают, что совокупный объем продаж туров по России и странам ближнего зарубежья на предстоящее лето сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин сообщил, что из 60 рассматриваемых регионов снижение спроса продемонстрировали 40, еще 20 субъектов страны показали рост.
Пока в Сочи наблюдается снижение востребованности среди туристов, объем бронирований в Анапе увеличился на 50%, подчеркнула представитель «Интуриста» Дарья Домостроева. Растет и интерес отдыхающих к Крыму. По данным АТОР, популярность отдыха в республике выросла на 12–13% за год.
Средняя стоимость пакетного тура по России на лето 2026 года составляет 141,3 тыс. руб., согласно информации Travelata.ru. Средняя стоимость забронированной ночи на российских курортах достигает 6,6 тыс. руб., передает «Островок».