Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае полностью потушили

В пригороде Тихорецка Краснодарского края пожарные полностью ликвидировали возгорание, возникшее на нефтебазе из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. О пострадавших не сообщается.

Пожар на территории нефтебазы начался в ночь на 15 марта из-за падения обломков сбитых БПЛА. В оперштабе Кубани сообщили, что фрагменты БПЛА также задели две высоковольтные линии в Тихорецком районе. В тушении огня задействовали 20 пожарных расчетов, личный состав пожарно-спасательных подразделений, а также специалистов ГУ МЧС России по региону.