Немецко-итальянское качество

Гонщик Mercedes Кими Антонелли выиграл состоявшийся в воскресенье, 15 марта, Гран-при Китая. Для 19-летнего итальянца это первая победа в «Формуле-1». Шанхайский этап подтвердил, что «Серебряные стрелы» на данный момент располагают лучшей машиной. Ведь вторым стал первый номер Mercedes Джордж Рассел. Третье место занял семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, впервые поднявшийся на подиум с момента перехода в Ferrari.

Гонщик Mercedes Кими Антонелли стал первым за два десятка лет итальянцем, сумевшим выиграть гонку «Формулы-1»

Фото: Jakub Porzycki / Reuters Гонщик Mercedes Кими Антонелли стал первым за два десятка лет итальянцем, сумевшим выиграть гонку «Формулы-1»

Гран-при Китая подтвердил мнение, сформировавшееся после открывавшего неделю назад чемпионат мира австралийского этапа: лучше всех к сезону готова команда Mercedes. Ferrari, хоть и не критически, уступает немецкой «конюшне», а вот всем остальным еще предстоит много работы. Причем зачастую направленной не столько на то, чтобы ехать быстро, а на то, чтобы хотя бы добираться до финиша.

Перевес Mercedes был очевиден по ходу всего гоночного уикенда: сначала — в квалификации к спринту, по итогам которой первую линию стартового поля заняли Джордж Рассел и Кими Антонелли, потом в самом спринте — его выиграл Рассел, а Антонелли, замешкавшийся на старте, финишировал пятым, затем уже в квалификации к основной гонке — тут уже быстрейшим был Антонелли, а Рассел показал второе время. Для итальянца, кстати, это было большое достижение. Он стал самым молодым в истории обладателем поула. На момент победы в квалификации ему было 19 лет 201 день. Прежний рекорд был установлен в 2008 году Себастьяном Феттелем: немцу на тот момент был 21 год 72 дня.

В общем, повторялась история недельной давности, когда пара гонщиков Mercedes выиграла открывавший чемпионат мира Гран-при Австралии за явным преимуществом. И она продолжила повторяться уже после старта. Как и в Мельбурне, Антонелли и Рассел слабо стартовали, чем тут же воспользовались гонщики Ferrari Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер, захватившие лидерство.

Это был отличный отрезок. Чуть позже Леклер, несмотря на то что в топ-четверке он оказался самым медленным, скажет в эфир своему инженеру, делясь эмоциями, что так гоняться ему нравится. Не удивительно, учитывая, что только в борьбе лидеров пелотона обгонов за пару десятков кругов было зафиксировано столько, сколько в былые времена не собиралось за целый этап всеми его участниками.

Что ни говори, а новый технический регламент, который так бесит многих гонщиков, эти обгоны обеспечивает в избытке (по китайской гонке статистика будет позже, но, например, в австралийской было совершено 120 обгонов против 45 в 2025-м).

Но перевес Mercedes в технических возможностях все же ощущался. Ferrari может конкурировать с немецкой командой на коротких отрезках. На длинных — пока нет. Так что, после того как пыль немного улеглась, сначала Антонелли вернул себе лидерство, а вскоре и вроде бы застрявший за двумя Ferrari Рассел снова поднялся на второе место. На этом все интересное в битве за победу закончилось. Антонелли был быстр, хотя было понятно, что юноша сильно нервничает (за несколько кругов до финиша он чуть было не потерял контроль над машиной на ровном месте, после чего из боксов его призвали просто «дотащить эту штуку до финиша»), Рассел его не догонял, Хэмилтон вполне был рад и третьему месту, а Леклер, как уже было сказано, просто получал удовольствие. Вот и вышло, что финишировала первая четверка, несмотря на то что яростно развлекала публику и себя, ровно в том же порядке, в котором стартовала. И все, кажется, были довольны.

Это был действительно большущий день для Антонелли, оформившего первую победу в карьере в «Формуле-1» (он дебютировал в серии в прошлом году). А еще он первый за два десятка лет итальянец, выигравший гонку (итальянская засуха длилась с Гран-при Малайзии 2006 года, когда за рулем Renault первенствовал Джанкарло Физикелла). Но, как ни странно, Антонелли, будучи самым молодым обладателем поула, самым молодым победителем гонки не является. Этот рекорд принадлежит Максу Ферстаппену. Голландец умудрился выиграть этап в возрасте 18 лет 228 дней (Гран-при Испании-2016). Свою первую квалификацию он взял только в 2021 году.

Это был неплохой день и для Рассела. Ведь лидерство в общем зачете он сохранил: Антонелли он опережает на четыре очка. Это был хороший этап даже для Хэмилтона с его семью чемпионскими титулами. Ведь до сих пор ему никак не удавалось принести Ferrari (за «Скудерию» британец выступает с прошлого сезона) хотя бы место на подиуме.

Но далеко не все, кого принято относить к элите гонок, могли похвастать хорошим настроением.

Действующий чемпион мира Ландо Норрис и его напарник по McLaren Оскар Пиастри вообще на старт не вышли. На машинах обоих возникли проблемы, причем разные, с электрической частью силовой установки.

Как так выходит, что ровно такой же двигатель на Mercedes работает как часы, а у McLaren капризничает, сказать трудно. Чемпион четырехкратный Ферстаппен из Red Bull стартовать сумел, но вот добраться до финиша у него не получилось. Его тоже подвел двигатель. Впрочем, он все равно не ждал от гонки ничего хорошего, еще в субботу заметив, что «Формула-1» с новым регламентом забралась в дебри, из которых надо выбираться.

Гран-при Китая — второй этап чемпионата мира 1 (1). Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 1:33.15,607. 2 (2). Джордж Рассел (Великобритания, Mercedes) — отставание 5,515. 3 (3). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 25,267. 4 (4). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 28,894. 5 (10). Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 57,268. 6 (7). Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 59,647. 7 (14). Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Racing Bulls) — 1.20,588. 8 (9). Изак Аджар (Франция, Red Bull) — 1.27,247. 9 (17). Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 1 круг. 10 (12). Франко Колапинто (Аргентина, Alpine) — 1. В скобках — место на старте. Чемпионат пилотов 1. Рассел — 51 очко. 2. Антонелли — 47. 3. Леклер — 34. 4. Хэмилтон — 33. 5. Берман — 17. 6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 15. 7. Гасли — 9. 8. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 8. 9. Лоусон — 8. 10. Арвид Линдблад (Великобритания, Racing Bulls) — 4. Кубок конструкторов 1. Mercedes — 98 очков. 2. Ferrari — 67. 3. McLaren — 18. 4. Haas — 17. 5. Red Bull — 12. 6. Racing Bulls — 12. 7. Alpine — 10. 8. Audi — 2. 9. Williams — 2.

Следующий этап состоится 29 марта в Японии, а потом команды получат незапланированный перерыв в месяц с лишним. Из-за ситуации на Ближнем Востоке Международная автомобильная федерация отменила намеченные на апрель гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии. Так что следующий после японского этап состоится только 3 мая в Майами. Отличный шанс для отстающих как-то решить свои проблемы.

Александр Петров