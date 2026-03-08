«Немцы» убежали от «красных»

Джордж Рассел стал победителем первого этапа чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2026 года. На Гран-при Австралии лидер Mercedes, хоть и не показал тотального, чего многие опасались, доминирования, но все же был заметно быстрее преследователей, включая и напарника по команде Кими Антонелли. Итальянец финишировал вторым. Третье место досталось Шарлю Леклеру. Гонщик Ferrari какое-то время даже лидировал, но «Скудерия» пока не в силах на равных бороться с Mercedes, лучше других подготовившей машину по новому техническому регламенту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джордж Рассел (Mercedes)

Фото: Mark Peterson / Reuters Джордж Рассел (Mercedes)

Фото: Mark Peterson / Reuters

От Гран-при Австралии, который в воскресенье, 8 марта, открыл чемпионат мира 2026 года, большинство болельщиков «Формулы-1» не ждали ничего хорошего. Исключение составляли поклонники команды Mercedes. В субботней квалификации оба ее гонщика — Джордж Рассел и Кими Антонелли — ярко подтвердили правоту тех, кто по ходу предсезонки говорил о том, что у Mercedes в новом сезоне будет преимущество.

Впрочем, даже они наверняка были удивлены тем, насколько большим оказался отрыв «Серебряных стрел» от преследователей — Рассела, показавшего лучшее время, и Антонелли, продемонстрировавшего второй результат, разделили менее 0,3 сек. А вот дальше, за пропастью, с отставание 0,8 сек. и больше расположились второй номер Red Bull Айзек Аджар (лидер команды Макс Ферстаппен машину разбил, а потому в гонке стартовал с 20-го места), Шарль Леклер из Ferrari, Оскар Пиастри (второй номер McLaren, на старт так и не вышел, поскольку разбил машину вскоре после выезда из боксов) и даже действующий чемпион мира Ландо Норрис (McLaren). Такое преимущество Mercedes говорило о том, что, собственно, в гонке у того же Рассела и Антонелли не будет вообще никаких сложностей. Ожидалось, что они просто уедут от преследователей.

На деле получилось несколько интереснее. И Расселу, и Антонелли старт не удался. А вот оба гонщика Ferrari — Леклер и Льюис Хэмилтон — в бой вступили бодро. Настолько, что Леклер просто обошел Рассела. Первые круги гонки вообще выдались увлекательными. Леклер и Рассел несколько раз отнимали друг у друга лидерство. Показалось даже, что новый технический регламент с его ругаемыми многими гонщиками силовыми установками (это гибриды с примерно равной отдачей от бензиновой и электрической частей), требующими постоянного контроля подзарядки аккумуляторов, ровно то, что нужно, чтобы облегчить обгоны. Это, что и говорить, были отличные десять кругов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джордж Рассел (Mercedes) и Шарль Леклер (Ferrari) во время Гран-при Австралии

Фото: Mark Peterson / Reuters Джордж Рассел (Mercedes) и Шарль Леклер (Ferrari) во время Гран-при Австралии

Фото: Mark Peterson / Reuters

Но потом у Аджара задымилась машина, француз вынужден был остановиться, был объявлен режим виртуальной машины безопасности. В Mercedes воспользовались этим, чтобы переобуть свои машины. В Ferrari решили ничего не делать. В этот момент тактические пути двух сильнейших команд разошлись, и продолжения битвы колесо в колесо болельщики больше не увидели. Ну а в противостоянии в спокойном режиме тот самый перевес Mercedes стал с каждым кругом проявляться все сильнее. К середине гонки Рассел в очередной раз вернул себе лидерство. И уже никому его не отдавал. Да никто его и не пытался отнять. Следом ведь шел Антонелли. Итальянец, крайне неудачно стартовавший в гонке (в первый поворот он нырнул только седьмым), за счет мощи машины снова вернулся на вторую позицию. И, как и Расселу, ему тоже не было нужды отбиваться от наседающих преследователей. Ведь шедшие следом два гонщика Ferrari (Леклер и Хэмилтон завершили гонку в полутора десятках секунд от Антонелли и примерно в 18 сек. от Рассела) смирились с тем, что дотянуться до топовой на данный момент команды им не по силам.

Но гонщики «Скудерии» хотя бы какое-то время боролись. А вот занявший пятое место Ландо Норрис отстал от лидера больше чем на 50 сек., и если бы ему не пришлось отбивать, вполне успешно, атаки протиснувшегося из хвоста пелотона Ферстаппена, то о действующем чемпионе мира вообще никто не вспомнил бы. Интересно, что, собственно, на Ферстаппене список гонщиков, которые отстали от Рассела менее чем на круг, и заканчивается. И это печально. Публике явно не хотелось бы снова видеть чемпионат, победитель гонок в котором известен еще до их начала. Остается надеяться, что другим командам удастся подтянуться.

Арнольд Кабанов