Движение на северо-западе Москвы после ДТП с трамваями восстановлено

На северо-западе Москвы восстановили движение трамваев. Об этом сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.

ДТП с двумя трамваями произошло сегодня на улице Водников около 9:30 мск. В аварии никто не погиб. По данным Госавтоинспекции Москвы, пострадали 22 человека, включая пятерых детей. В Московском метрополитене сообщили, что одним из вагонов управлял водитель со стажем 23 года. При этом оба водителя успешно прошли предрейсовый медосмотр, указала пресс-служба предприятия.

При аварии оба трамвая столкнулись. В ГУ МВД России по Москве сообщили ТАСС, что, предварительно, один из трамваев сошел с рельсов из-за технической неисправности.