Дорога несла грузы и взятки

Как стало известно “Ъ”, арестованный за получение взятки высокопоставленный чиновник центрального аппарата РЖД Сергей Галкин проверяется следствием на совершение аналогичных преступлений. Незаконное вознаграждение в размере 3 млн руб., по версии долго разрабатывавших его ФСБ и СКР, железнодорожник получил за согласование планов дополнительных перевозок в интересах крупной транспортной компании. Интересно, что взяткодатель и посредник в передаче денег были задержаны еще более полугода назад и с тех пор содержатся в СИЗО.

По данным “Ъ”, 51-летний начальник департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» РЖД Сергей Галкин был задержан еще в среду, 29 октября. Операцию разработали и провели следователи управления СКР по Южному административному округу Москвы и осуществляющие оперативное сопровождение расследования сотрудники ФСБ. В тот же вечер ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а на следующий день конвой доставил его в Черемушкинский райсуд столицы, где было рассмотрено и удовлетворено ходатайство следствия об аресте.

Его защита пыталась апеллировать к состоянию здоровья мужчины, наличию у него семьи и престарелой матери, прося ограничиться запретом определенных действий. Однако суд встал на сторону обвинения, которое, среди стандартных доводов о тяжести вменяемого господину Галкину преступления, заявило, что он, «осознавая неотвратимость наказания», может скрыться за пределами РФ, а также уничтожить доказательства, «возможности отыскания которых в настоящее время не исчерпаны». В итоге арест судом был санкционирован, но вместо привычных двух месяцев всего на 29 дней, до конца ноября.

Как оказалось, уголовное дело Сергея Галкина стало лишь частью расследования, которое было начато еще в феврале этого года, а именно 26 ноября истекает очередной срок предварительного следствия.

В конце зимы за дачу особо крупной взятки и посредничество при этом (ч. 5 ст. 291 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) были задержаны крупные бизнесмены Евгений Прилепин и Руслан Пуха. Первый из них в качестве гендиректора ранее возглавлял компанию «Центр развития портовой инфраструктуры» (ЦРПИ), а сейчас, по неподтвержденным данным, продолжает входить в ее высшее руководство.

Эта компания была создана семь лет назад и специализируется на управлении транспортными и производственными активами на территории России. Ее основными проектами являются дальневосточный морской порт «Суходол», угольный перегрузочный комплекс «Лавна» в Мурманске, вагоностроительный завод «Алтайвагон» в Алтайском крае, мультимодальный перевозчик «Специальные контейнерные линии» и железнодорожный оператор КТЛР. «Развиваем и совершенствуем отраслевую инфраструктуру, поддерживаем прогресс наших партнеров и клиентов, повышаем экспортный потенциал страны»,— гордо заявлено на странице ЦПРИ, который, как отдельно указано, также «обеспечивает глобальные транспортно-логистические решения».

Между тем, по версии СКР, эти решения обеспечивались, в частности, не без помощи взятки, которую господин Прилепин передал чиновнику РЖД через сотрудника дочерней компании КТЛР Руслана Пухи прямо в офисе ЦРПИ на улице Маши Порываевой в Москве.

Согласно предварительным данным, 3 млн руб. были переданы Сергею Галкину, как указали официальные представители СКР, за согласование дополнительных планов перевозки грузов.

В функции департамента РЖД, которым он руководил, входит, помимо прочего, работа «по повышению эффективности перевозочного процесса, поддержанию и развитию необходимой для этого инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, включая локомотивный комплекс», а также «обеспечение технологической координации работы подразделений ОАО РЖД и дочерних и зависимых обществ».

Как уточнили в СКР, в ходе допроса обвиняемый не признал вину, а в рамках расследования уголовного дела «проведены обыски по местам жительства и работы фигуранта, где изъяты предметы и документы, указывающие на его причастность к совершенному преступлению». Интересно, что как в материалах суда, так и на сайте РЖД господин Галкин еще числится руководящим работником ОАО, хотя в сообщении СКР о возбуждении уголовного дела он называется уже бывшим.

Интересно также, что взяткодатель и посредник находятся в СИЗО еще с 1 марта, когда их арестовал тот же Черемушкинский суд. При этом если Евгений Прилепин, имеющий, кстати, двойное гражданство, и его адвокаты регулярно, но безуспешно обжалуют меру пресечения в апелляционной инстанции Мосгорсуда, то данных о подобных жалобах Руслана Пухи в судебных базах нет. Это может косвенно свидетельствовать о том, что он или пошел на сотрудничество, или готов сотрудничать со следствием. Тем более что, по некоторым данным, изначально следователи хотели ограничиться для него лишь домашним арестом, но потом почему-то он все же был отправлен в СИЗО.

Адвокаты нового фигуранта громкого расследования от каких-либо комментариев относительно позиции Сергея Галкина по предъявленному обвинению отказались.

Сергей Сергеев