Дебиторку ставропольской лесоторговой фирмы выставили на торги за 170 млн рублей

Конкурсный управляющий ставропольской ООО «Федерация ЛЛД» Станислав Новопашин объявил о продаже дебиторской задолженности компании на общую сумму свыше 170 млн руб. Компания замниалась оптовой торговлей лесоматериалами и стройматериалами в Ставрополе, сообщается в ЕФРСБ.

На продажу выставлены четыре лота. Крупнейший из них — право взыскания 108,9 млн руб. с ООО «Ставстройинжиринг», подтвержденное судебным актом от июня 2020 года.

Второй лот предусматривает взыскание 37,2 млн рублей с гражданина Тлепсерукова, третий — 2,05 млн руб. с ООО «Бибарс». Четвертый лот касается истребования имущества у ООО «Европейская Транспортная Компания» стоимостью 22,2 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Федерация ЛЛД» зарегистрировано в Ставрополе в 2011 году. Компания занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Учредителем компании является Юрий Бурлаков. Уставный капитал — 11 тыс. руб.

Торги пройдут на платформе «Центр дистанционных торгов» с 16 марта по 17 апреля 2026 года. Все требования подтверждены определениями Арбитражного суда Ставропольского края по банкротному делу компании. Предприятие признано несостоятельным в 2018 году.

Тат Гаспарян